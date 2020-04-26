تراند اليوم : توقيف سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيق

فنون - 26/04/2020 14:49

الخليج 365 - أمر النائب العام بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري وهي المدعوة سامية 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

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وجاء أمر الحبس بعد مواجهتها بالاهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها غداً، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

وكانت وسائل اعلام مصرية قد افادت بأن الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ألقت القبض على الراقصة الاستعراضية سما المصري، الجمعة، بسبب مقاطع فيديو جريئة ومخلة بالاداب نشرتها قبل بداية شهر رمضان المبارك.

القبض على سما المصري لحماية المصريين من فيديوهاتها برمضان ..تفاصيل