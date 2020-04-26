ريهام سعيد : ” كان نفسي معرفش ناس زبالة “

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 05:10 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا لها تحدثت من خلاله عن بعض العيوب الموجودة في شخصيتها والأمور التي تضايقها في الحياة وتتمنى التخلص منها .
فكتبت قائلة : ” كان نفسي تبقى الحياة من غير مشاكل ولا أعداء و لا مهاترات من غير حقد ولا حسد ولا غيرة .. كان نفسي أبقي مش متهورة و لا مندفعة و قراراتي سريعة .. كان نفسي معرفش ناس زبالة ” .
وتابعت : ” كان نفسي أحب نفسي أكتر من كده بكتير و ابطل اغلط في حق نفسي .. كان نفسي الناس تسيبني في حالي و كان نفسي يسيبوني استمتع بنجاحي .. كان نفسي ماثقش في الناس بسرعة .. كان نفسي متصدمش في اللي حواليه ” .
وأضافت ريهام سعيد : ” أكيد عندي عيوب و عرفتها و هصلحها مش عشان كنت وحشة و بقيت كويسة لا عشان كنت صغيره وكبرت .. عمري ما حبيت الأذية لحد و لا فرحت في حد .. معرفش في وقت ولا لأ لو حتي فاضل يوم واحد في عمري انا هبتدي كل حاجة من جديد حتي حلمي هحلم من جديد و هبني نفسي من جديد ” .
واستكملت : ” لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب .. ربنا كبير و الحق بيرجع .. تعالوا نستمتع بكل لحظة ونستمتع بعبادة ربنا في الشهر الكريم .. يا رب يغفر لنا و يسامحنا هو ده المكسب الكبير .. كل لحظة كنت مكشرة فيها هعوضها بضحكه حتي لو مفيش حاجه اضحك عليها ” .
واختتمت حديثها قائلة : ” بس طول ما فيه أحمد فهمي و أكرم حسني لازم هانفضل نضحك .. بجد برافو عاملين عمل عبقري .. متضيعوش وقت تعالوا نحمد ربنا علي كل نفس خارج و طالع ربنا يديم علينا نعمه الصحه و الستر .. بداية جديدة ادعوا كتير ” .
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