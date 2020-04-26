شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن أفضل مسلسلات رمضان ويتجاهل شقيقته

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 05:10 مساءً - نشر ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن أفضل الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي من وجهة نظره .

فكتب قائلا : ” افتح يا بني قوسين ( النهاية والفتوة وفرصة تانية ) ” .. متجاهلا مسلسل شقيقته ” ونحب تاني ليه ” ومسلسل ” الاختيار ” الذي يشارك في بطولته ” أحمد العوضي ” .

على الرغم من أن مسلسل الاختيار قد أثار حالة من الإعجاب الشديد لدى الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى له .

يذكر أن وائل عبد العزيز دخل في خلاف حاد بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب ارتباطهما وعلاقتهما التي لم تأخذ الشكل الرسمى حتى الآن .