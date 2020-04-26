تأثير فيروس كورونا على حياة ناعومي كامبل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب العزل الصحي بسبب تفسي فيروس كورونا، في تحول عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل إلى إعادة اكتشاف نفسها كمقدمة برامج حوارية افتراضية في سلسلة جديدة تحمل اسم ”نو فيلتر ويذ ناعومي“ أي “لا تنقيح مع ناعومي”.

ووفقا لـ”رويترز” فإن عارضة الأزياء الشهيرة تدخل في دردشة مباشرة على “يوتيوب” كل يوم مع بعض أصدقائها المشاهير ومنهم رئيسة تحرير مجلة “فوج” آنا وينتور، والعارضتان سيندي كراوفورد وكارلي كلوس.

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ناعومي كامبل قالت: أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا.. في الأوقات الطبيعية ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما.

وتصل مدة الدردشة التي تجرى عن بعد إلى نحو 30 دقيقة، وتقول ناعومي كامبل، “ونحن نسترخي في المنزل.. فقط عليك أن تجلس وتتحدث”.

وعن أول شيء ترغب في القيام به بعد رفع قيود التباعد الاجتماعي قالت المواطنة البريطانية ”أود فقط أن أعانق أمي”.