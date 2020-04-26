روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية روجينا بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “مريم”، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل.

روجينا نشرت مجموعة صور لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” ٢٠٠٤/٤/٢٤ تاريخ مميز فى عمرى يوم ما ربنا رزقنا بأحلى البنات مريم”.

وأضافت: “كل سنة وانتى طيبة وحنينة وشبه بعض فى الطباع كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها.. وعيد ميلادك بعد عيد ميلادى ٨تيام.. كل سنة وانتى يا مريم أشطر وأحن البنات عقبال مليون سنة وانتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر”.

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وكانت الفنانة المصرية روجينا قد احتفلت بعيد ميلادها في منزلها، وذلك نظرا للاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان أشرف زكي، زوج روجينا، نشر صورة لها من حفل عيد ميلادها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل قالب تورتة صغير وتمسك بمجموعة من البالونات الملونة.

أشرف زكي وجه تهنئة رومانسية لزوجته، بقوله: “كل لحظه كل ثانيه وانتى بخير كل لحظه وانتى حبيبتي وعشقي رحلة جميله مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده ع طول أسعد زوجين.. عيد ميلاد سعيد”.

روجينا ردت على تهنئة زوجها، بقولها: “وانت حبيبى وعمرى كله ودايما فى قلبى وربنا يحفظك ليا انا والبنات.. وأحلى عيد ميلاد عشان مع بعض انا وانت والبنات ربنا يحفظنا”.