نيرمين الفقي تعبر عن افتقادها لعائلتها بهذه الصور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لها برفقة أفراد عائلتها كاملة للمرة الأولى.

نيرمين الفقي، علقت على الصور قائلة: “وحشتني جدا لمة عيلتي”، وظهرت خلال الصور بعباءة سوداء فضفاضة، وكان إلى جانبها في الصور الفنان والإعلامي كريم كوجاك، والذي تربطها به علاقة قرابة حيث أنه ابن خالها.

وكان أخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” ‏الذي ‏عرض مؤخرا‎.‎

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حكاية “ما يطلبه المستمعون” من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. ‏من ‏تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد.

وتتبع نيرمين الفقي، تعليمات وزارة الصحة المصرية بتجنب العزائم خلال شهر رمضان خاصة مع انتشار فيروس كورونا وذلك للحد من التجمعات لمنع انتشار العدوى.‎

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أبو العروسة”، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وقدمت خلاله شخصية عبير والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.

ونيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها: «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها، وابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها، ولم تندم على ما فعلته.