عبدالباسط حمودة: أم كلثوم قدمت أغاني شعبية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، إن الأغاني الشعبية ليست وليدة هذه الأيام ولكن التراث الفني كله أغاني شعبية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “جميع المطربين غنوا شعبي، عبدالحليم حافظ غنى شعبي وكذلك أم كلثوم وقنديل”، مؤكدًا أن أم كلثوم غنت “ما تصبرنيش” و”هل رأى الحب سكارى”.

كما أكد عن رفضه للكلمات المسيئة التي توجد ببعض أغاني المهرجانات خاصة وأن هذه الألفاظ تخدش الحياء في الوسط الأسري، معبرا عن رأيه في أشهر نجوم المهرجانات قائلا: “حسن شاكوش بيغني بس بيزعق كتير وهو شاربني بس مش بالطريقة دي ولازم يبقى فاهم أنا بعمل إيه ويفكر في الشغل”.

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وأضاف، أن حسن شاكوش مغني جيد وليس مطرب مهرجانات، كما أشاد بعمر كمال قائلا: “عمر كمال طبعا مغني وانا اللي منجحه وعمل معايا فيديو كليب نجحته”.

وعن رأيه في حمو بيكا، قال: “حمو بيكا مش بيغيني وهو وزملاؤه ما بيقولوا إحنا مش بنغني وإحنا بنعمل مهرجانات، و حمو بيكا اخطأ في أزمته مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر واعتذر على خطأه”.

كما كشف عبدالباسط حمودة حقيقة ما زعمه “شيخ الحارة” من حدوث مشاجرة بينه وبين الفنان حكيم في فرح أقيم في أحد الفنادق بطريق السويس، موضحا أن بطل القصة كان الفنان محمد حماقي، الذي كان من المفترض أن يبدأ الغناء في تمام الساعة العاشرة، ويفسح له المجال ليغني نحو الساعة الحادية عشرة إلا الربع، لكنه استمر للثانية عشرة، رغم أن صاحب الفرح طلب منه إنهاء الفقرة.