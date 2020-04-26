مخرج كبير يطالب ياسمين صبري بالاعتزال.. وفنان يؤيده: تتنفع عارضة أزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه المخرج المصري مجدي الهواري، نصيحة صادمة للفنانة المصرية ياسمين صبري، مطالبا إياها بالاستماع لنصيحة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، واعتزال التمثيل.

مجدي الهواري، علق على الفيديو والذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل”.

وتضامن معه الفنان عمرو عبدالعزيز قائلا: “وأنا أضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجة ممكن موديل ممكن عارضة أزياء لكن والله والله التمثيل ده موهبة اسمه موهبة يعني أن الله سبحانة وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل”.

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وكان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، أول من اكتشفها وقدمها في مسلسل “جبل الحلال”، وطلب منها وقتها التوقف عن ممارسة مهنة التمثيل فورًا والعودة لحياتها العائلية، وفقًا لتصريح سابق لها في إحدى البرامج التلفزيونية.

يذكر أن ياسمين صبري، تقدم هذا العام بطولتها المطلقة الثانية في موسم دراما رمضان 2020، مع مسلسل “فرصة تانية”، من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.

ياسمين صبري، شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل «حكايتي» مع الفنان أحمد صلاح حسني واحمد حاتم واحمد بدير وادوارد ووفاء عامر وهنادي مهنا والمؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج أحمد سمير فرج.