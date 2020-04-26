حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وجاء أمر الحبس بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها اليوم الأحد وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، قد ألقت القبض على الفنانة المصرية سما المصري، وذلك تنفيذاً لأمر النيابة العامة المصرية بضبطها.

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النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، على أن تعلن النيابة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق، حيث لم يتم الكشف عن التهم الموجهة لها رسمياً حتى الآن، في الوقت الذي أشارت تقارير صحفية عن اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “انستجرام وتيك توك”.

المصري تتعمد على نشر فيديوهات جريئة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد فيها تفاصيل خاصة جداً من حياتها الشخصية، بالإضافة إلى تعليقها على بعض الأحداث العامة والفنية.

القبض على سما المصري يأتي بعد أيام على البلاغ الذي تقدمت به الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن طريق محاميها، ضد سما، واتهمتها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، وفور إعلان خبر القبض عليها، اعربت ريهام عن سعادتها بمنشور كتبت فيه: « يارب يا عظيم . الحمد لله. بلد العدل . الحق ممكن يتاخر بس مابيروحش. و لو بعد حين .اللهم لا شماته ده حق بيرجع و عدل ربنا».