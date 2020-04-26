رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، مشاهد برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع عبر فضائية mbc مصر، مؤكدةً على أن هذه جرائم وليست مقالب.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “إن ما يحدث في برنامج “رامز مجنون رسمي” جرائم تعذيب وتحريض على التعديب والعنف”.

وأضافت: “على النائب العام وقف العبث دا وإذا كان الضيوف قبلوا دا علشان الفلوس فالادعاء بالحق العام قائم”، مختتمةً حديثها: “هي وصلت للتعذيب بالكهرباء على الهوا”.

كما استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، ما صدر من الفنانة غادة عادل خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال، بالحلقة الأولى، عندما قالت عن نفسها “أنا كلبة”، مطالباً بضرورة أن تتوقف مثل هذه البرامج، مشدداً على أن هذا شيء مؤسف ويجب أن يتوقف، لأنه لا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة والتي تعطي انطباع سيء عن الفن والفنانين.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن فكرة برامج المقالب خصصت من أجل اختبار عفوية الناس وتلقائيتهم وليس اهانتهم.

وتابع: “أنا بأسف جداً إن الفنانة غادة عادل تقول أنا كلب في أحد برامج المقالب . لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا الحد المؤسف”.

وأكد أن الفنان الذي يشارك في مثل هذه الأعمال الآن سوف يخسر مقابلها الكثير، لافتاً إلى أن من يعتقد أن الناس تنسى فهو خاطئ.

وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد شهدت وقوع الفنانة غادة عادل ضحية لمقلب رامز جلال، وتضمنت على واقف أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد وصف غادة عادل نفسها بالكلبة.