الفنان أحمد بدير يعلق على شائعة وفاته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات حول وفاة الفنان المصري أحمد بدير، نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.
ورد الفنان أحمد بدير على هذه الشائعة في تصريحات صحفية، مؤكدًا أنها كاذبة وكل ما تم تداوله من أخبار مجرد شائعة سخيفة.
كما رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على هذه الشائعة مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة وأن الفنان بصحة جيدة.
من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد بدير في موسم دراما رمضان 2020 في مسلسل “يا أنا يا جدو”، والمؤجل من العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول “يوسف” طارق صبري، حفيد أحد الأثرياء ويرغب في الارتباط ب “قشطة”، لكن تحدث العديد من المفاجآت، والمواقف الكوميدية.
مسلسل “يا أنا يا جدو” بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة “دي لايت” لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
كما يشارك في بطولة مسلسل “كتف قانوني” ويشارك في بطولته رنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة “دي لايت” لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
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