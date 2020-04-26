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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم المصري عمرو زكي، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن ما مر به بعد حادث السير الذي تعرض له خلال شهر أغسطس الماضي والمعاناة التي حدثت له خلال الصيف الماضي على طريق الساحل الشمالي.
عمرو زكي قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الزمالك”: مررت بظروف قاسية للغاية بعد تعرضي لحادث سيارة أليم في أغسطس العام الماضي.. وعُدت للحياة منذ 40 يومَا فقط، وعلى مدار 6 أشهر ماضية أتنقل بين المستشفيات.
اللاعب أضاف، الحادث تسبب في قطع بالرأس استوجب 55 غرزة و3 شروخ بالأضلاع وشرخ بالظهر والحوض، كنت عائدًا من الساحل الشمالي واصطدمت سيارتي بحافلة سياحة وبعدها دخلت في غيبوية.. ما قام به محمد زيدان لن يستطيع أن يقوم به أخي، وأشكره على كل ما قدمه لي بعد تعرضي للحادث.
وعن فترة احترافه في ويجان الإنجليزي مع نهاية الدور الأول للموسم الذي لعبت خلاله لويجان كنت هدافاً للدوري الإنجليزي بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وقتها.
مهاجم منتخب مصر السابق تابع، فخور بابن مصر محمد صلاح، هو الهرم الرابع، وإنجازاته في أوروبا لن تتكرر، ويكفينا فخراً أنه في مقارنة دائمة مع ميسي ورونالدو، كما أنه مظلوم إعلامياً في مصر بالنظر لما يقدمه من إنجازات فريدة في الدوري الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي: الحادث كلفني 55 غرزة في الرأس ولن أنسى فضل زيدان.. وهذه حكايتي مع رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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