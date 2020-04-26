«رامز مجنون رسمي».. يكشف عن فوبيا يعاني منها نجم الأهلي علي معلول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، عن فوبيا يعاني منها علي معلول، لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس.

علي معلول، قال خلال الحلقة أنه يخشى من النملة، وذلك حينما قام رامز جلال بإخافته بثعبان لكي يكشف عن مسامحته له، واستغل رامز جلال ذلك لإخافته قائلًا: “دخلوا النمر ياللا”، وهو الأمر الذي أثار فزع علي معلول وقال له: “لا يا رامز لا”.

وكان علي معلول، قد كشف في بداية الحلقة عن حبه لرامز جلال كممثل وكرهه لبرام مقالبه، قبل أن يظهر له رامز ويسأله عن سبب كرهه له.

واستغل رامز جلال، خوف علي معلول من الثعبان الذي يستخدمه في إحدى فقرات البرنامج، قائلًا: ” أنت عارف ممكن أمضيك للزمالك دلوقتي؟، وهو الأمر الذي رد عليه “معلول” بقوله: “لا هات التعبان”.

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وكشف سبب رفضه الانتقال لنادي الزمالك مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية بجمهور النادي الأهلي.

رامز جلال، احتمى بفريق برنامجه وفر إلى الكواليس خاصة بعد سقوط على معلول، في بركة المياة المعدة خصيصًا للضيف والتي يتم تجهيزها بعد مرور رامز جلال من فوقها ليسقط فيها علي معلول وخرج وهو يتوعد رامز والذي احتمى بفريق عمله.

وبعد دخول معلول للكواليس سارع رامز باحتضانه وأكد على حبه له ليمتص بذلك غضب معلول والذي كان يتوعده بالانتقام، وفي الوقت نفسه لم يفوت رامز الفرصة بإرعابه بعد أن أدعى دخول حيوان للكواليس.

علي معلول، كان قد وقع ضحية لرامز جلال، بعدما تم إيهامه بأنه سيكون ضيفًا للفنانة والإعلامية أروى، والتي استقبلته في بداية البرنامج، ولكنه صدم بظهور رامز أمامه في الحلقة.