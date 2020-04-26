ميس حمدان تتلقى صفعة مع بداية شهر الصوم

قرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، وقف إعلان الشركة على الشاشات المصرية بدءاً من اليوم، نزولا عند رغبة المواطنين بحسب “اليوم السابع”، وذلك بعدما تسبب الاعلان في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه وذلك لخدشه الحياء العام.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقف الإعلان الذي بدأ عرضه في بداية أول أيام شهر رمضان المبارك.

الفنانة ميس حمدان تعرضت لهجوم عنيف بعد ظهورها في الإعلان وهي تتغزل في الثياب الداخلية “لإبن الجيران” الأمر الذي دفع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، جون طلعت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء منها الإعلان عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وفي أول تعليق لها بعد إيقاف الاعلان، قالت ميس لصحيفة “الوطن”، إنها تحترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان، مشيرة إلى أن الهدف من الإعلان كان التجديد والكوميديا من أجل رسم البهجة والابتسامة على وجوه المشاهدين. وأضافت أنها هي من طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان “رغم أنني لم أمسك او أظهر ببوكسر في الإعلان”.