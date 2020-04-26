جومانا مراد تعود بعد غياب بعملين في دراما رمضان.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد توقف لسنوات عن المشاركة في الدراما التلفزيونية، تعود الفنانة السورية جومانا مراد بقوة إلى الدراما من خلال المسلسل المصري "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة نخبة من نجوم مصر منهم يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري.

وأعربت مراد في إطلالة لها على قناة دبي أنها سعيدة جداً لأنها تعمل مع الفنانة المصرية القديرة يسرا لأول مرة، متمنية أن يكون وجهها خيرا عليها ويحقق المسلسل نجاحاً جميلاً.

وبينت مراد بأن الدور الذي تجسده في المسلسل تم تأليفه خصوصاً من أجلها، مضيفة أنها أحبت هذه الشخصية عندما قرأت الحلقات الأولى من النص ثم اختارتها، وبناء على ذلك كُتِبت باقي الشخصية وفقاً لها، وتتمحور قصة العمل حول "عهد" وهي سيدة ثرية كبيرة أسرتها، تمتلك مصنعاً للملابس، وتميزت منذ الصغر بقراءة الفنجان، وهذا ما يؤدي إلى منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية والأسرية.

وكشفت مراد بعض تفاصيل شخصيتها في المسلسل، قائلة إنها جديدة بالنسبة لها وأنها لم تقم بأدوار كهذه من قبل، وأضافت: "يمكن الدور بيستفز الناس شوي"، مؤكدة أنه في النهاية سواء كانت الشخصية شريرة أو خيرة فإن الفنان يحاول إيصال رسالة إلى المشاهد وهدفًا من هذا العمل.

وتحدثت عن بعض المواقف التي حدثت معها خلال التصوير، حيث تعرضت لمشاكل عنيفة في إحدى الحلقات، فتضرر كتفها نتيجة وقوعها على الأرض أكثر من مرة للضرورة الفنية، مشيرة أنها لا تريد أن تتحدث عن هذا المشهد حتى لا تحرق الأحداث على المُشاهد، خاصة وأن الشخصية التي تؤديها وهي "شيرين" أغلب مشاهدها يوجد فيها ضرب وقتال، وعبرت بالقول: "هذه الشخصية كلها أكشن".

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سكر زيادة

بالإضافة إلى هذا العمل، تطل الفنانة السورية كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "سكر زيادة"، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، إخراج وائل إحسان، وبينت بأنها صورت هذه الحلقة في بيروت ولكنها لم تستطع أن تُكمل باقي مشاهدها لأنها سافرت إلى مصر ثم تفاجأت بتوقف حركة الطائرات بين مصر ولبنان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي تبعته، حيث كان من المفترض أن تعود لتصور باقي مشاهدها إلا أن طاقم العمل تجاوز هذه المشكلة من خلال عملية المونتاج وتلافي المشاهد التي لم تستطع إكمالها، واصفة تجربتها في العمل بأنها جميلة جداً من خلال تجسيد دور شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، مضيفة أنه على الرغم من القالب الكوميدي لهذا العمل إلا أن حلقتها ستكون إنسانية.

وحول ما يتعلق بعودتها إلى أجواء التمثيل بعد مدة طويلة جداً، بيّنت مراد بأنها لم تواجه الكثير من المتاعب ولكنها كانت قلقة، واصفة نفسها "كأنها لم تغب عن الكاميرا ولا حتى لثانية واحدة"، وقالت بأنها كانت متحمسة للتمثيل و"جائعة للكاميرا".

طقوس رمضان

وتحدثت مراد عن طقوسها الآن في رمضان، موضحة أن بداية الشهر الفضيل يترافق مع تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد"، وأنها تتواجد حالياً مع عائلتها في مصر، كاشفة أنها تقضي معظم أوقاتها في قراءة القرآن والصلاة إذا لم تكن في التصوير، كما أنها تحب الاستمتاع بطقوس رمضان وتشعر بأجواء دافئة مع عائلتها.

يُذكر بأن الفنانة جومانا مراد غابت عن الساحة الفنية منذ آخر عمل درامي لها وهو مسلسل "مدرسة الحب" الذي عُرض عام 2016 ويتكون من 60 حلقة، حيث مثلت في إحدى حلقاته، بالإضافة إلى المسلسل المصري "فرعون" الذي عُرض عام 2013 من إخراج محمد علي، إنتاج تريلر للإنتاج والتوزيع الفني.