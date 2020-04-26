هل دخلت ديميت أوزدمير في علاقة حب جديدة مع هذا النجم التركي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يكاد يمر شهرٌ أو ربما أكثر قليلاً، إلا وتفاجئنا الصحافة بخبرٍ جديد عن دخول النجمة التركية ديميت أوزدمير في علاقة حب جديدة، إذ لم يكد يمرُ سوى 26 يوماً على خبر انفصالها عن رجل الأعمال التركي يامان تاسيروغلو بعد علاقة قصيرة بدأت في شباط الماضي، حتى تناقلت وسائل الإعلام التركية خبر دخولها في علاقةٍ جديدة.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "حريات" التركية، فإن أوزدمير تعيش الآن علاقة حبٍ مع الفنان التركي كرم بورسين، بعد أن التقيا لأكثر من مرة خلال فترة الحجر الصحي، مما فسّره البعض على أن هناك علاقةً أكبر من الصداقة تجمع الطرفين، وأنهما الآن في فترة التعارف على بعضهما، مستغلين فترة الإجازة التي يعيشانها بسبب الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن ديميت وكرم لم يؤكدا أو ينفيا تلك الأخبار، إلا أنَّ هناك امراً جعل جميع محبي النجمين يشكون في أن يكون الخبر صحيحاً، بعدما ظهر النجم التركي خلال بثٍ مباشرٍ له عبر حسابه على إنستغرام، وهو يشرب بكأس طُبع عليها حرف "D" وهو الحرف الأول من اسم ديميت، مع أنه كان قد ذكر في بداية اللقاء عندما سُئل إذا ما زال "عازبا" أم لا، بأنه ما يزال عازباً.

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هذا وكان للجمهور العربي نصيبٌ في التعليق على الخبر الذي تناقتله العديد من صفحات المشاهير الأتراك، مشيرين إلى أن ديميت استولت تقريباً على أغلب قلوب نجوم تركيا، بعدما عاشت علاقات حبٍ متعددة منهم جان يامان، و يوسف جيم، وفوركان بلالي.

يُذكر أن كرم بوسين عاش علاقة حبٍ مع زميلته التركية سيريناي ساريكايا استمرت لـ 3 سنوات كاملة، إلا أنهما وبينما كان الجميع يستعد لإعلان خطوبتهما، فوجئوا بخبر انفصال الثنائي في إبريل الماضي، وقيل حينها أن السبب في هذا الانفصال هو أن سيريناي دخلت في علاقة حب سرية مع رجل أعمال تركي.

بينما كانت آخر علاقات النجمة التركية أوزدمير برجل الأعمال يامان تاسيروغلو، والذي انفصلت عنه أثناء إقامتهما في الحجر المنزلي، إذ اكتشفت خلاله أنهما لا يناسبان بعضهما، خصوصًا وأنها تعرفت على يامان أثناء انشغالها بتصوير مسلسلها "المنزل الذي ولد فيه قدرك"، ولم يتسنَّ لها اللقاء به لفترات طويلة، لتكتشف أثناء الحجر بأنهما غير مناسبين لبعضهما.