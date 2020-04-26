جيجي حديد تحتفل بميلادها الـ 25 بالحجر المنزلي مع زين مالك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كغيرها من المشاهير والنّاس حول العالم، تعزل عارضة الأزياء العالمية من أصولٍ فلسطينية "جيجي حديد" نفسها في منزلها ومزرعتها الواقعة في ولاية بنسلفانيا كإجراءٍ احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا المُتسجد "COVID-19".

وصادف يوم أمس السّبت، الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري عيد ميلاد عارضة الأزياء الـ 25، وعلى الرّغم من تواجدها في الحجر المنزلي، إلّا أنه لم يمنعها هذا من الاحتفال في هذه المُناسبة مع أقرب النّاس على قلبها.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطاتٍ من ميلاد جيجي، والذي احتفلت به مع والدتها يولاندا وشقيقتها بيلا، كما شوهد أيضًا حبيبها المُغنّي العالمي "زين مالك" البالغ من العُمر 27 عامًا.

بدت جيجي رائعة بارتدائها بنطلون الدنيم الشاحب وبلوزة داكنة برقبة مُرتفعة بينما كانت تلتقط صورةً وزين محشور بينها وبين بيلا.

وفي يومها المُميّز، شاركت جيجي حديد مجموعة من اللقطات من تجمّع عيد الميلاد عبر حسابها في إنستغرام الذي يتمتّع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 52 مليون مُتابع، وأرفقتها برسالةٍ مُطوّلة، لكنّ الغريب في الموضوع بأنّها لم تنشر صورة لزين مالك أو تذكره في رسالتها.

ومن اللقطات، يبدو أنّ احتفلت العائلة بكعكة كريمة على شكل خبز وفطائر رقيقة، كما تلقّت جيجي أزهار عيد ميلاد رائعة من أصدقئها أمثال تايلور سويفت.

Advertisements

وجاء في رسالة حديد: "كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الخامس والعشرين مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميزًا للغاية بالنسبة لي، إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم!"

وأضافت: "شكرا للجميع على رسائل عيد الميلاد. أنا ممتنة ومحظوظة أن عائلتي وأصدقائي - القريبين والبعيدين - يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتقت إلى أحبائي الذين كنت أتمنى أن أحتفل بهم، أعلم أن هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا للتواجد المشترك في المستقبل! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الخامس والعشرين!"

ومن جانبها، عايدت يولاندا حديد ابنتها جيجي في يوم ميلادها قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، يوم أمس قبل 25 سنة كان أفضل يوم في حياتي، لقد ولدتك وربيتك وعلمتني المعنى الحقيقي للالتزام والحب غير المشروط".

أمّ شقيقتها بيلا، فقد كتبت لها: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة لي. أحتفل بك ليس فقط اليوم ولكن كل يوم."