نادين خوري خارج مسلسلين في رمضان بسبب كورونا.. وتشارك بآخرين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المكتب الإعلامي للفنانة نادين خوري خروجها من مسلسل "من الآخر" بعدما صوّرت أولى مشاهدها فيه قبل بدء إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الصحافي الذي نشره مكتبها الإعلامي عبر فيسبوك، أنه وبعدما صوّرت خوري أولى مشاهدها في لبنان بالعمل الذي كتبه إياد أبو الشامات، ويخرجه شارل شلالا وتنتجه شركة الصّباح إخوان، ومن ثم توقف التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة الشركة المنتجة للتصوير حالياً ضمن إجراءات وقائية وصحية مشددة في لبنان وإغلاق الحدود والمطارات بين مختلف البلدان وتواجد الفنانة نادين في سوريا واستحالة انتقالها إلى لبنان مما أدى إلى خروجها من العمل بالاتفاق والاحترام المتبادل بينها وبين الشركة المنتجة.

ولم يكن "من الآخر" هو العمل الوحيد للفنانة الذي تأثر بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من انتشاره فقد توقف لها مسلسل "شارع شيكاغو" برغم أنها أنهت تصوير مشاهدها لكن العمل ككل لم يستكمل مرحلة التصوير الأمر الذي أدى إلى تأجيل عرضه.

وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا، وتؤدي فيه الفنانة السورية شخصية "هدى" التي تمرّ بتجربة لم تكن بالبسيطة في حياتها وتظهر في الزمن الحاضر لتتحدث عن ذكرياتها وأسرارها في الفترة الماضية ضمن حالة من تشابك الأحداث بين الحاضر والماضي.

رمضان2020

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من جانب آخر تُشارك الفنانة خوري في الموسم الدرامي الجاري من خلال مسلسل "حرملك" بجزئه الثاني تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج كلاكيت ميديا، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، ويُعرض حالياً على عدة قنوات تستمر خوري بشخصية "نظلي" التي جسدتها في الجزء الأول، والمعنية بكل جوانب حياة "جاد باشا- جمال سليمان" وكل شؤون القصر وتفاصيله.

وتشارك أيضاً في مسلسل البيئة الشامية "بروكار" بدور "الطبيبة أنطوانيت" من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير وإنتاج قبنض ميديا، وهو عمل شامي بقالب بوليسي رومانسي في عهد حكومة المدراء عام 1942 في أحد أحياء دمشق القديمة، والتي يتواجد فيها مشغل لصناعة البروكار يديره زعيما الحارة المختلفان تماماً في كل شيء، الأول يزود المشغل بخيط الذهب والثاني يزوده بخيط الفضة، كما يروي العمل حكاية قُدوم أحد المهندسين الفرنسيين إلى دمشق لسرقة هذه المهنة بالإضافة إلى الحرب ضد الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة.

وتأتي شخصيتها في هذا العمل لتقدم اختلافا في شخصيات المرأة بمثل هذا النوع من الأعمال حيث تطل خوري بشخصية بعيدة عن اللباس التقليدي للمرأة الشامية، وبحضور لافت على صعيد العلم والمجتمع، وظهرت في الحلقتين الأوليتين من العمل وهي تعمل على تدريب عدد من الأطباء على العمل في المستشفى والاهتمام بالمرضى.

ما فيي 2

من جانب آخر، شاركت الفنانة نادين خوري في المسلسل السوري اللبناني "ما فيي" بجزئه الثاني الذي عُرضت آخر حلقاته قبل بدء شهر رمضان المبارك وهو دراما رومانسية من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج الصّباح إخوان و واصلت خوري في الجزء الثاني تقديم شخصيتها "زكية" الخالة التي تهتم بأولاد شقيقتها المتوفاة والساعية دائماً إلى راحتهم حتى لو اضطرت للوقوف في وجه مايرغبون به من أجل حمايتهم من أي خطر.