أروى ترد على سخرية رامز جلال عندما قال عنها مايكل جاكسون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعين الفنان المصري رامز جلال في كل موسم بإعلاميٍ أو فنانٍ من أجل إقناع ضيوفه وسحبهم للبرنامج، وفي هذا الموسم كان الاتفاق مع الفنانة اليمنية أروى، إذ تتلخص مهمتها في إيهام الضيف بأنه في برنامج يُدعى "كرسي الحقيقة"، حيث يجلس الفنان على الكرسي المخصص للكشف عن لغة الجسد والذي تم صنعه في اليابان من أجل هذه الغاية، وتقوم بتربيط الضيف استعدادًا للحلقة.

وبعد طرحها العديد من الأسئلة، تقوم أروى بفقرة مخصصة تسبق ظهور رامز وهي استعراض 3 شخصيات من أجل أن يبدي فيها الضيف رأيه على أن يكون الأخير رامز جلال والذي يخرج فجأة ويبدأ بتعذيب الضيف.

وكعادة رامز جلال الذي لا يمكن أن يفوت أي حلقة دون التعليق بطريقةٍ ساخرة على الضيوف، وفي بعض الأحيان على أي شخص يتواجد معه في الاستوديو في حال سنحت الفرصة، وهذا ما ظهر في الحلقة التي تم عرضها أمس السبت، والتي استضاف بها لاعب فريق الأهلي علي معلول، فسخر جلال من إطلالة أروى؛ إذ ظهرت مُرتدية جاكيت جلد قصيرا طغت عليه الزخرفات نسقتها بتنورة، واصفًا إياها بـ "مايكل جاكسون".

وبعد انتهاء الحلقة كشفت أروى عبر حسابها في تويتر عن ردة فعلها بعد اكتشافها لسخرية رامز، ناشرة فيديو وهي تضحك على تعليقه، وقامت بعدها بنشر مجموعة صور لإطلالتها في الحلقة مُعلقة: " بقي بزمتكم القمر دا رامز يقول عليه مايكل جاكسون؟".

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وأثنى الجمهور على ردة فعل أروى، باستقبالها المزحة بكل رحابة صدر، فيما أبدى البعض استغرابهم من موافقة الإعلامية اليمنية على المشاركة في خداع الضيوف، مُتهمين البرنامج بالفبركة وهو الأمر الذي نفته من جانبها، مصرحةً أن الضيف لا يعلم أبدًا بحقيقة المقلب إلا عند ظهور رامز.

يُشار إلى أنَّ الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز كانت قد شاركت في الموسم الماضي من برنامج رامز الذي حمل اسم "رامز تحت الشلال"، فيما كان شريكه في الموسم قبل الماضي "رامز تحت الصفر" اللاعب السابق في المنتخب المصري مجدي عبدالغني.

بدأ رامز جلال مشواره في المقالب منذ عام 2011 كانت البداية مع رامز قلب الأسد، ليتواجد بعدها في كل موسم مقدمًا مقلبا أعنف من الذي قبله.