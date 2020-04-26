عبد الباري عطوان: مسلسل "أم هارون" يشرع لعودة اليهود للجزيرة العربية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الصحفي والإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان، المسلسل الخليجي "أم هارون" الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، معتبرًا أنه أحد أخطر حلقات التطبيع والتشريع لعودة اليهود إلى الجزيرة العربية.

وقال عبد الباري عطوان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مسلسل أم هارون هو أحد أخطر حلقات التطبيع والتشريع لعودة اليهود إلى الجزيرة العربية وخيبر بالذات ومن يقول بغير ذلك لا يعرف التاريخ".

يأتي ذلك بعدما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحلقة الأولى من "أم هارون"، يحتوى على مغالطة تاريخية، بشأن قيام "إسرائيل"، وقال المقطع المتداول من الحلقة إن الانتداب البريطاني أعلن قيام إسرائيل على أرض إسرائيل وليس فلسطين.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله الفرق بين ما تضمنه المسلسل من خطأ تاريخي وبين ما أعلنه الانتداب البريطاني حقيقة في مايو عام 1948 عن قيام إسرائيل على أرض "فلسطين العربية" ولم يكن وقتها هناك أرض تسمى "إسرائيل".

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وأبدى الجمهور استياءه من المقطع كون هذا الخطأ معروف تاريخيًا وأنه لا قيام لأرض إسرائيل في هذه الفترة على الإطلاق، وهو ما دعم من حملة الجدل التي يشهدها المسلسل بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال.

أما مخرج المسلسل محمد العدل، فلم يلتفت إلى الجدل المثار حول المسلسل، وعبر عن سعادته بتصدر المسلسل لمحركات البحث في العديد من الدول العربية، وكتب عبر "فيسبوك": "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي أنا عارف طبعًا إن إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمال خليجية أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله trend رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية تحيا مصر وفنانينها".

ويتحدث مسلسل "أم هارون" الذي يخرجه محمد العدل وقام بتأليفه محمد وعلي شمس، عن حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج، التي شهدت تنوعًا بالأديان، واعتناق البعض من الخليجيين للديانة المسيحية، والديانة اليهودية آنذاك، لتدور أحداثه حول بطلة العمل وهي امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حياة الفهد، كل من محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.