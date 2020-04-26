مشهد في مسلسل "النهاية" يثير سخرية واسعة.. ما قصته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهد إغلاق باب محل يبيع أدوات طاقة وروبرتات، في مسلسل "النهاية"، سخرية كبيرة على منصات السوشال ميديا.

ويظهر الفنان عمرو عبدالجليل "الريس عزيز" وهو يغلق باب محل لبيع أدوات ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا في نهاية المشهد، باستخدام "رزة وقفل"، في ظل زمن الخيال العلمي الذي يحكي عنه المسلسل.

وعلق أحد المتابعين: "في مسلسل (النهاية) عمرو عبد الجليل طالع عنده محل بيبيع شرائح طاقة وأدوات روبوتات وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي".

وأضاف: "في آخر المشهد وهو خارج من المحل (عمرو عبدالجليل) بيقفل الباب برزة وقفل.. يعني كل التكنولوجيا دي وقفت عند باب محل بيبيع إنسان آلي وهتقفل علية برزة وقفل!.. شوية تفاصيل بس صغيرة بس تفرق كتير".

وعلق آخر: "التمسك بالتقاليد .. كما وجدنا آباءنا وجدودنا يا باشا"، وسخر ثالث: "يمكن يكون القفل ده بيفتح بالبصمة".

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ورد رابع: "ملفتش نظرك إن الباب أصلاً خشب زي بتاع السبعينيات"، ليعلق آخر: "دي عادات مصرية أصيلة مالهاش علاقة بالتطور التكنولوجي، مش بعيد كمان في مشهد آخر هتلاقيه بيفتح ويرش مياه قدام المحل".

وتستمر الأحداث المشوقة في مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، حيث يتعقب "السيد مؤنس" أحمد وفيق بمحاول تعقب المهندس زين لمعرفة سر دخوله سوبر ماركت لمدة ساعتين ثم خروجه منه بدون شراء أي شىء.

وبالفعل يرسل طائرة درون لمراقبته، ليكتشف أن هناك مدرسة أو مركز تعليمي ويقوم المعلم بمحو كل ما قد يدل على أنه مركز تعليمي، ويراقب أحمد وفيق المهندس زين "يوسف الشريف" عبر الجهاز الطائر.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول شكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث تصبح كلها "تاتش"، وكل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شىء عن صحتك وعما يدور حولك فى العالم.

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.