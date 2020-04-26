تطور في قضية حبس سما المصري.. وريهام سعيد: كان نفسي معرفش ناس زبالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، حجز الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، على خلفية تحقيقات النيابة العامة في تهم منسوبة إليها، وهي التحريض على الفسق والفجور وإدارة مواقع إباحية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بيان صادر عن النيابة العامة بعد تحقيقات استمرت ساعات مساء السبت، جاء فيه قرار بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – موضحًا أنه تم مواجهة الراقصة الاستعراضية بالاتهامات المنسوبة إليها بناء على أدلة الاتهام التي حصلت عليها النيابة.

ونوّه البيان إلى أن مدة الحبس الخاصة بالراقصة سما المصري تبدأ بأربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك كي يتسنى للنيابة العامة استكمال التحقيقات بشكل كامل،على أن يتم التجديد لها بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها أولًا بأول.

من جانبها، قالت الإعلامية ريهام سعيد، وهي ممن قدم ضدهم بلاغات للقبض عليهم، إنها كانت تتمنى أن تعيش حياة هادئة بعيدة عن المشاكل والعداوات، لافتة إلى أنها لن تدخل في حرب مجددًا حتى لو تمت محاربتها لن تحارب.

وقالت ريهام سعيد في منشور مطول عبر "إنستغرام": "كان نفسي تبقي الحياة من غير مشاكل ولا أعداء ولا مهاترات من غير حقد ولا حسد ولا غيره، كان نفسي أبقى مش متهورة ولا مندفعة وقراراتي سريعة كان نفسي معرفش ناس زبالة، كان نفسي أحب نفسي أكتر من كده بكتير وأبطل أغلط في حق نفسي".

وأردفت قائلة: "كان نفسي الناس تسيبني في حالي وكان نفسي يسيبوني أستمتع بنجاحي، كان نفسي ماثقش في الناس بسرعة كان نفسي ماتصدمش في اللي حواليا، أكيد عندي عيوب وعرفتها وهصلحها مش عشان كنت وحشة وبقيت كويسة لا عشان كنت صغيرة وكبرت".

Advertisements

واستطردت قائلة: "عمري ما حبيت الأذية لحد ولا فرحت في حد معرفش في وقت والله لا لو حتى فاضل يوم واحد في عمري أنا هبتدي كل حاجة من جديد حتي حلمي هحلم من جديد وهابني نفسي من جديد، لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب".

وبينّت قائلة: "ربنا كبير والحق بيرجع تعالوا نستمتع بكل لحظة وًنستمتع بعبادة ربنا في الشهر الكريم يا رب يغفر لنا ويسامحنا هو ده المكسب الكبير كل لحظة كنت مكشرة فيها هعوضها بضحكة حتى لو مفيش حاجة أضحك عليها بس طول ما في أحمد فهمي وأكرم حسني لازم هنفضل نضحك بجد برافو عاملين عمل عبقري".

واختتمت: "متضيعوش وقت تعالوا نحمد ربنا على كل نفس خارج وطالع ربنا يديم علينا نعمة الصحة والستر.. بداية جديدة أدعوا كتير".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تقدمت ببلاغ إلى النائب العام في مصر، المستشار حماد صادق، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، تتهمها بالسبّ والقذف.

وأشار شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، في البلاغ: "سبق أن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا، دون مبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ وإحالة سما المصري إلى المحاكمة العاجلة، فضلًا عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا التي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.