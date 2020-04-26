مدة حلقة النحات لـ باسل خياط تثير السخرية.. والجمهور: أين أمل بوشوشة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان السوري باسل خياط في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "النحات"، ومع عرض حلقتين من العمل تفاعل الجمهور ما بين المعجب والناقد.

وجاءت أغلبية التعليقات الانتقادية حول قصر الحلقة بشكل كبير؛ ما دفع البعض للسخرية من مدة الحلقة والتي تقدر بنصف ساعة، يضاف إليها 10 دقائق تقريبا من الإعلانات، موجهين تعليقهم للفنان خياط قائلين "حلل قرشك"، لا سيما أن هناك الكثير من المشاهد الصامتة التي تعتمد على السكوت بشكل كبير، بالإضافة إلى رتابة الأحداث وعدم وجود أي تشويق، بالرغم من الغموض الكبير الذي حملته أحداث الحلقتين.

ورأى البعض أن العمل يحتاج للمزيد من التشويق، بانتظار أن تحمل الحلقات المقبلة أحداثا مثيرة، في المقابل تساءل جمهور الفنانة الجزائرية أمل بشوشة المشاركة في البطولة، عن موعد ظهورها في العمل، معبرين عن حماستهم لمشاهدتها في ثنائية جديدة أمام باسل خياط بعد نجاحهما معا في مسلسل "الإخوة"، مؤكدين أنها ستضيف للعمل.

ولفتت الفنانة السورية يارا قاسم، الأنظار إليها ضمن الحلقتين الأولى والثانية، مشيدين بأدائها الغامض، الذي جاء مناسبًا لطبيعة العمل.

وبالرغم من عدم وجود أي تشويق في الأحداث حتى هذه اللحظة، إلّا أن أداء خياط حظي بإشادات كثيرة، خاصة أنه يتقن أدوار الغموض والشر بشكل كبير.

ويروي العمل قصة يمان الذي يقرر العودة للعيش في بيت والده، ومنذ لحظة دخوله المنزل، تبدأ أحداث غريبة من رؤيته لوالده المتوفى، إلى اشتغال الموسيقى دون وضع المسجل في الكهرباء.

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هذه الأحداث أثارت تساؤلات الجمهور فيما إذا ينتمي العمل إلى فئة الرعب، أو أن هناك تفاصيل كثيرة سيتم كشفها توضح سبب هذه الأحداث.

في المقابل، رأى البعض أن إصرار صناع العمل على عرضه في رمضان بالرغم من عدم انتهاء التصوير هو السبب وراء ضعفه، حيث كانت عدد من المصادر قد كشفت أنه تم اختصار أوقات الحلقات من أجل الوصول إلى 15 حلقة لعرضها ضمن الموسم الرمضاني، وهو ما أثر بشكل سلبي، وكان الأجدر أن يتم الانتهاء من العمل على أن يعرض بهذا الضعف.

وقال آخرون إنه ما زال مبكرًا الحكم على العمل وبانتظار مرور 10 حلقات على الأقل ليكون الحكم عادلا ونهائيا.

يُشار إلى أنه عرض للفنان السوري مسلسل عهد الدم على منصة شاهد إلى جانب الفنانة السورية نادين تحسين بك، وحظي المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.