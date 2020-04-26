خطأ كارثي في الحلقة الـ 2 من "فالنتينو" يعرض صناعه للسخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع صناع مسلسل "فالنتينو" الذي يخوض بطولته الفنان المصري الكبير عادل إمام، في خطأ عدّه البعض كارثيا، أثناء عرض الحلقة الثانية مساء السبت، حيث ظهر علم جمهورية مصر العربية، معكوسًا من حيث ترتيب ألوانه، والذي بدأ باللون الأسود بدلا من اللون الأحمر.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهور علم مصر بالمقلوب، مؤكدين أنه خطأ فادح لا يغتفر، ويمثل إهانة للدولة المصرية، بسبب جهل صناع العمل بعلم وطنهم، ما جعل كثيرين يوجهون اللوم لهم، خاصة أن المسلسل يجسده نجم كبير بحجم الزعيم.

وأعاد متابعون مشاركة الفيديو الذي يوضح ظهور العلم بشكل خاطئ، وعلّق أحدهم قائلاً: "‏للأسف حاجة تزعل إننا نشوف ‎علم مصر غلط في مسلسل ‎فالنتينو في الحلقة التانية النهاردة.. ده مش حتى مقلوب ولا من غير النسر! لا الأسود فوق والأحمر تحت والنسر معدول عادي جدًا".

وقال آخر: "إحنا ممكن ناخد بالنا من كل حاجة في المسلسل.. لكن علم مصر مقلوب دي تعدي إزاي بس ‎يا فالنتينو"، و"‏هو فعلا حلقة ‎فالنتينو علم مصر متعلق في المدرسة بالمقلوب جنب علم بريطانيا؟".

وجذبت الحلقة الأولى من مسلسل "فالنتينو" للفنان المصري عادل إمام، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت الآراء بين الإشادة والانتقادات، فيما ركز البعض على تفاصيل دقيقة في العمل بعد عرضه الأول.

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ويشارك الزعيم في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل "فالنتينو" الذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي بسبب مشاكل إنتاجية وأمور أخرى لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

ويظهر مع الزعيم في المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة المصرية دلال عبد العزيز ومواطنتها داليا البحيري والنجوم الشباب محمد كيلاني وهدى المفتي وحمدي الميرغني والكوميديان سليمان عيد وغيرهم.

وتدور أحداث العمل الرمضاني "فالنتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو" الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامي إمام.