محمد لطفي ينعى أحمد بدير.. ويقع بورطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في الساعات الماضية، أنباء وفاة الفنان المصري أحمد بدير، بمجرد قيام مواطنه محمد لطفي، بنشر الخبر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة أحمد بدير بسرعة كبيرة، وبادر كثيرون بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، كما نشر آخرون بعض المشاهد من أعماله الفنية، كنوع من الترحم عليه.

ومن جانبه، كذب أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح خاص لـ"فوشيا" وفاة أحمد بدير، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ومتواجد في منزله مع أسرته.

ورفض زكي، التعليق على كون الشائعة خرجت من حساب الفنان محمد لطفي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت الصفحة تمت سرقتها أو أنه لم يحالفه التوفيق في الإعلان عن هذا الخبر.

وبمجرد نفي خبر الوفاة، قام محمد لطفي بغلق صفحته الشخصية على الفور، ولم يوضح حتى الآن ملابسات الموقف وسبب كتابة هذا المنشور الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في انتشار الشائعة كالنار في الهشيم.

وتنتشر بين الحين والآخر شائعات وفاة العديد من النجوم عبر منصات السوشال ميديا، إلا أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها الشائعة من حساب فنان مشهور.

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ومن بين النجوم الذين عانوا من شائعات الوفاة خلال الفترة الماضية، الفنان عادل إمام، ورجاء الجداوي، ومحمود ياسين، وحسن حسني.

يذكر أن الفنان أحمد بدير يُعرض له خلال الفترة الحالية، مسلسل "يا أنا يا جدو"، ويشارك في بطولته الفنانة الشابة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

وكان لـ"فوشيا" لقاء مع الفنان أحمد بدير في سبتمبر الماضي، أبدى خلاله إعجابه بكل نجوم الكوميديا الموجودين على الساحة الفنية حاليًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه غير راضِ عن نفسه لتقصيره في هذه الفترة.

وأضاف أنه لا يتابع حاليًا المسرح ولا يذهب إليه، مستدركًا بشكل ساخر أنه لا يمتلك الأموال التي تسمح له بالذهاب إلى المسرح.

وعن رد فعله حال هاجمه أحد من جمهوره، تابع بدير أنه يهتم فقط بالنقد الذي يوجه لأعماله الفنية أما الهجوم والشائعات غير المبررة لا يلتفت إليها، مؤكدًا أن علاقته بالسوشيال ميديا منعدمة تمامًا وتشبه معرفته بـ"اللغة الصينية".