كيف استفادت مسلسلات سابقة من أزمة كورونا في رمضان 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن توقف تصوير الأعمال الدرامية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كان له الأثر السلبي على عدد غير قليل من الأعمال من حيث تأجيل عرضها لما بعد الموسم الرمضاني الحالي، وتوقف تصوير الكثير منها إلا أن هذا التوقف جاء إيجابيا على أعمال ومسلسلات أخرى سابقة تم تنفيذها وعرض بعضها في المواسم الدرامية السابقة، من بينها أعمال لم تر النور إلا خلال الموسم الجاري لتخرج إلى الجمهور ومنها ما يعاد عرضه للمرة الثانية بعد عرضه في المواسم الدرامية السابقة.

ولعل الكثيرين يعيدون سبب عرض هذه المسلسلات إلى القلة التي عانت منها المحطات العربية بعد إعلان الكثير من الأعمال المتعاقدة معها على التوقف والتأجيل لما بعد الموسم الرمضاني.

مسافة أمان

يتناول في ثلاثين حلقة حياة الإنسان اليومية بعد الحرب، حيث يتطرق إلى موضوعات الحب والحياة والاجتهاد والآمال، وآثار الحرب وما خلفته على الحياة والمجتمع، والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو وبطولة سلافة معمار، وعبد المنعم عمايري، وكاريس بشار، وقيس الشيخ نجيب، وهيا مرعشلي، وحلا رجب، ووفاء موصللي، وجرجس جبارة.

نبض

أيضا في إطار الدراما الممزوجة ببعض التراجيديا، تدور أحداث المسلسل حول سيدة تتعرض للعديد من المواقف السلبية في حياتها، وتدفعها لتكون ظالمة ومظلومة في الوقت ذاته.

العمل من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم، وبطولة كل من رواد عليو، وعامر العلي، وضحى الدبس، ولينا حوارنة، وعبد المنعم عمايري، وفاء موصللي، وروعة ياسين.

دومينو

بعد بث مسلسل "دومينو" للمرة الأولى عام 2016، يعود الآن إلى الشاشات من خلال عرضه على قناة لنا السورية، وتدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال الذي تنفصل عنه زوجته وتأخذ معها أوراقا مهمة، إلا أن تعرضها لحادث سير يجعل الأوراق في حوزة رجل آخر.

المسلسل من تأليف فادي سليم وغسان عقلة وإخراج فادي سليم، وهو من بطولة محمد الأحمد، وبسام كوسا، وسلافة معمار، وعبد المنعم عمايري، وعلا باشا، وندين تحسين بك، وصفاء سلطان، وجلال شموط.

حركات بنات

وأيضا مسلسل "حركات بنات" الذي تم تصويره قبل عامين وهو سيت كوم، منفصل متصل، كوميدي لايت، يتحدث عن عائلة مؤلفة من خالة وثلاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة والديهن، يتقدم أحد الشبان الأغنياء لطلب الزواج من الخالة ليظهر لهن لاحقاً فقر حاله وتبدأ المشاحنات بينهن ضمن مواقف طريفة.

والعمل من تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد سليمان معروف، و بطولة ليليا الأطرش وسوسن ميخائيل ودانا جبر ويزن السيد ولبنى يحيى ورنا أبيض ومحمد خير الجراح وسعد مينا.

مقامات العشق

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بعد عرض مسلسل "مقامات العشق" في الموسم الرمضاني الفائت على شاشتي أبوظبي والإمارات، يعود العمل اليوم للظهور على الشاشات العربية ويتناول سيرة الشيخ " محي الدين ابن عربي" أحد أشهر المتصوفين ويلقب بـ "بالشيخ الأكبر" وتدور أحداثه عن قصة الحب الرائعة بين علي ابن عربي و ست الحسن (كرونيكا).

العمل من تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش والمخرج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج تلفزيون أبو ظبي وبطولة نسرين طافش ومصطفى الخاني ويوسف الخال ولجين اسماعيل وقمر خلف ونادين خوري.

ورد أسود

يروي العمل حكايا اجتماعية بين السوريين والجزائريين، في فلسفة تتناول الحب والانتقام معاً، وقد عرض العمل في رمضان الفائت 2019، وهو من تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين وبطولة كل من سلوم حداد وصباح الجزائري وديمة قندلفت وفادي صبيح وجابر جوخدار.

وردة شامية

مرة أخرى نشهد عرض مسلسل "وردة شامية" بعد النجاح الذي حققه في عرضه خلال العام الفائت يعود هذا العام إلى الشاشة وتدور أحداثه في إطار "فانتازيا شامية" دون التطرق إلى الدنمطية التي اعتاد عليها الجمهور في صور الحارة، أما قصته فهو عن أختين تتعرضان لتجارب قاسية تقودهما للقيام بالعديد من جرائم القتل، كما شاهدنا مسبقاً في "ريا وسكينة" لكنه بطابع البيئة الشامية القريبة من الفانتازيا.

وهو من تأليف مروان قاووق وإخراج تامر إسحاق، و بطولة سلافة معمار وشكران مرتجى وسلوم حداد وسعد مينا، ومحمد خير الجراح، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

كرم منجل

بعد عرض مسلسل "كرم منجل" العام الفائت تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم، يعود اليوم إلى العرض على شاشات التلفزة، وتدور قصته حول رجل كبير في السن يتحكم في قرية ، لديه ثلاث فتيات لكنه يريد أن ينجب ولدا يحمل اسمه، ولذلك فهو دائم الشجار مع زوجته التي أيضًا كبرت في السن.

العمل من بطولة جرجس جبارة غادة بشور وحسين عباس وجمال العلي وتولاي هارون وأريج خضور.

هواجس عابرة

مسلسل "هواجس عابرة" لم يتسنَ عرضه على شاشات التلفزة، إنما عرض على قناة مشفرة قبل أكثر من عام، يعرض خلال رمضان الجاري على عدد من الشاشات.

وهو مسلسل اجتماعي كوميدي يتألف من حلقات منفصلة متصلة ، ويرتكز على حكايات عديدة بأسلوب بسيط ، حيث يتناول مجموعة شخصيات يجمعها طابق مشترك في مبنى ، يضم " استديو للتصوير الفوتوغرافي ، صالون للتجميل ، عيادة طبيب أسنان ، شقة سكنية" ولكل مكان وشخص هواجسه الخاصة.

وهو من إخراج مهند قطيش وتأليف مهند قطيش وحسن مصطفى وبطولة كاريس بشار وأحمد الاحمد وفادي صبيح وريم زينو وجيني إسبر ومحمد حداقي.