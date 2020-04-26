سلافة معمار حاضرة رغم الغياب.. و"دومينو" المفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ سلافة معمار من نجمات الصف الأول في سوريا والوطن العربي؛ إذ قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأعمال الناجحة والمهمة، والتي تركت بصمة لدى المشاهد.

وعلى الرغم من اقتصار وجودها في الحلقات الأولى فقط من مسلسل "الحرملك 2" هذا الموسم، إذ انتهى دورها بعد مقتل الشخصية التي تؤديها، إلّا أن معمار تواجدت هذا الموسم بشكل كامل ولم تكن غائبة من خلال أعمال سابقة.

وفي التفاصيل، يبدو أن قلة الأعمال السورية والعربية بشكل خاص هذا الموسم، والتي سببها عدم استكمال التصوير بسبب أزمة كورونا، قررت على إثرها بعض القنوات وخاصة السورية إعادة عرض أعمال قديمة.

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ومن ضمن تلك الأعمال، يعرض حاليًا للفنانة السورية سلافة معمار مسلسل "مسافة أمان" على قناة سوريا دراما، وهو العمل الذي تم عرضه في الموسم الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وجسدت فيه معمار شخصية الدكتورة سلام التي يتم خطف وقتل زوجها، وهو من بطولة عدد من النجوم أبرزهم عبدالمنعم عمايري، كاريس بشار وآخرون.

ومن ناحيتها تعرض قناة "أبو ظبي دراما" مسلسل "دومينو" الذي تم إطلاقه في رمضان 2016، إلا أنه لم يحظ بانتشار واسع بسبب اقتصار عرضه على قنوات سورية محلية ليثير المسلسل حيرة الجمهور، حيث تساءل فيما إذا كان العمل جديدا أم قديما؟

وتقدم معمار دور البطولة في "دومينو" إلى جانب كل من بسام كوسا، ومحمد الأحمد، وسامر إسماعيل وآخرين، وبذلك تكون معمار حجزت موقعها في الموسم الحالي حتى وإن كان بأعمال قديمة.

يُشار إلى أن سلافة معمار تملك قاعدة جماهيرية واسعة جدًا في الوطن العربي، ودائمًا ما يتم وضعها في مقارنة مع نجمات لبنان للمقارنة بين موهبتها وموهبتهن؛ ما تسبب في بعض المشاكل، لا سيما أن نجمات سوريا واجهن مشكلة في البطولة بعد الأزمة السورية.

ومن المعروف أن سلافة قد قدمت العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرتها، من بينها مسلسل "زمن العار" وشخصية بثينة التي يعدّها الكثيرون بداية انطلاقتها في عالم الشهرة والنجومية، وهو العمل الذي كانت اعتذرت عنه الفنانة أمل عرفة في وقت سابق ليكون من نصيب معمار.