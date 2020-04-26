قاسم ملحو يتغير.. ويقلب الأحداث في "بروكار"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الشخصية الهادئة واللطيفة التي يطل بها الفنان السوري قاسم ملحو ضمن مسلسل "بروكار" في الحلقات الأولى لن تستمر هكذا، وستحدث تغيّرات تقلب مسار الأحداث والشخصية ضمن العمل الذي كتبه سمير هزيم و أخرجه محمد زهير رجب وأنتجته شركة قبنض للإنتاج الفني.

يجسد قاسم ملحو في العمل شخصية "هنائي" ابن شقيق الزعيم "أبو النور- عبد الهادي الصباغ" المعجب بابنة عمه بثينة "زينة بارافي"، ليكون هذا الإعجاب سببا في إحداث نقلة درامية خلال العمل، ويجعله يحدث مفاجأة للجميع بدخوله معترك الانتخابات بالقوة.

وشخصية "هنائي" دور جديد يظهر من خلاله قاسم ملحو كونه يحرص دائما على تقديم شخصيات مختلفة عما قدمه سابقا، وبرغم أنه عمل في شخصيات الشر سابقا لكنه يقدم هنا حالات مختلفة ومؤثرة في محور الأحداث.

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بالإضافة إلى "بروكار"، يطل ملحو في الموسم الدرامي الجاري ضمن مسلسل "حرملك" بجزئه الثاني، إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبدالعزيز بشخصية "يغمور" التي ستكون شخصية محفزة في تصاعد أحداث العمل.

ورغم مشاركته أيضًا ضمن مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر للمخرج محمد زهير رجب، والذي تم الإعلان عنه ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد في شباط - فبراير الماضي، إلا أن الظروف السائدة في جميع دول العالم نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد، جعل العمل خارج السباق الرمضاني لهذا العام بعدما تأجل تصويره، حيث يجسد ملحو من خلاله شخصية "أبو مشعل" رئيس المخفر لأحد الأحياء التي تجري بها الأحداث، والتي ستحمل تطورات وصراعات جديدة مع بداية الجزء الحادي عشر.

وكان شارك ملحو سابقا ضمن مسلسل "العميد" الذي عرض للمرة الأولى على منصة شاهد نت مع بداية العام الجاري بشخصية "هيثم" زعيم عصابة يتاجر بالأطفال، وهو عمل تدور أحداثه حول عميد في إحدى الجامعات اللبنانية، تحدث جريمة غامضة تجبر العميد على الابتعاد عن محاضراته الجامعية والتفرغ لعالم التحقيق في الجرائم، كما يعرض المسلسل قصة النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب.

وكان الفنان السوري ظهر في رمضان الفائت بمجموعة من الأعمال منها مسلسل "باب الحارة" بجزئه العاشر بشخصية أبو مشعل الجديدة كليا على العمل، ومسلسل "عطر الشام" بجزئه الرابع بشخصية "أبو الرجا".