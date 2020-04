آل باتشينو يحتفل بميلاده الـ 80.. والجمهور يستذكر أعماله الأيقونية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الممثل الأسطوري آل باتشينو بميلاده الـ 80 يوم أمس السّبت الموافق للـ 25 من شهر أبريل، وفي هذه المُناسبة، استذكر الجُمهور أهم الأعمال السينمائية التي شارك بها المُمثّل المُخضرم خلال مسيرته الفنّية.

يتمتع الممثل بمهنة تمتد لعقود بدأت في ستينيات القرن الماضي وما زالت مُستمرّة حتى يومنا هذا، وأبرزها العراب، Scarface ،Once Upon A Time…In Hollywood ،The Irishman، وما هي سوى عدد قليل من أَشهر أفلام النجم، بالإضافة إلى Jack and Jill، Scent Of A Woman و Dog Day Afternoon.

وعلى الرغم من صعوبة اختيار الفيلم المُفضّل له، إلّا أنّ المُعجبين غمروا صفحات السوشيال ميديا بأفضل أعمال آل باتشينو وأكثرها شُهرةً، ونذكر منها أكثر عملين أيقونيين، وهُما فيلمي Surface والعرّاب.

Scarface

من حيث مهنته في الشاشة، لم تكن الثمانينيات جيدة لـ آل باتشينو، وكان هذا الفيلم الذي أطلق عام 1983 وتضمن تحديثًا لحكاية العصابات الكلاسيكية، منتقدًا للغاية عند إطلاقه. لكن باتشينو كان راضيًا طالما أنه كان يُمثّل، ونادرا ما كان عاطلا عن العمل في ذلك العقد.

وبالمثل، على الرغم من أن المُخرج براين دي بالما لا يعمل بشكل حاذق، إلا أنّ فيلم Scarface هو شهادة على الطاقة التي لا مثيل لها التي يمكن لباتشينو أن يجلبها لأي دور يتطلب عنفا وإفراطا في الإجرام.

هذا ولا يزال Scarface يتحدث إلى الموجة اللاتينية من المهاجرين الأمريكيين بالطريقة التي يفعلها فيلم العراب بالمهاجرين الإيطاليين - وإن كان ذلك باستثناء غاسبار جوميز والإخوان دياز.

العرّاب

العراب "دون" فيتو كورليوني هو رئيس عائلة المافيا كورليوني في نيويورك، وتبدأ أحداث الفيلم في حفل زفاف ابنته، كما حضر حفل الزفاف مايكل، الابن الأصغر لفيتو و WW II Marine المزخرف، ويبدو أن مايكل غير مهتم بكونه جزءًا من الشركة العائلية.

وفيتو رجل قوي ولطيف مع كل من يحترمه، ولكنه لا يرحم من لا يحترمه، ولكن عندما يريد منافس قوي وغادِر بيع المخدرات ويحتاج إلى نفوذ "دون" لنفسه، يرفض فيتو القيام بذلك.

ما يلي من أحداثٍ في الفيلم هو صدام بين قيم فيتو القديمة الباهتة والطرق الجديدة التي قد تجعل مايكل يفعل الشيء الذي كان أكثر ترددًا في القيام به، وشن حرب الغوغاء ضد جميع عائلات المافيا الأخرى التي يمكن أن تمزق عائلة Corleone.