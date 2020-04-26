مسلسل "أوريم" يلفت الأنظار وأداء مميز من بطله سعد عبدالعزيز

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"الخليج 365" من بيروت: لفت المسلسل السعودي أوريم الأنظار من أول يوم عرض له.

وهو كوميديا سيت كوم شبابية من بطولة زياد العمري، وسعد عبدالعزيز، يحكي قصة شاب فاشل يقرر العمل في وظيفة توصيل الركاب عن طريق تطبيق يسمى أوريم ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع زبائنه.

ومنذ بدء عرضه يحظى المسلسل باعجاب الجمهور حسب التغريدات التي تتابع احداثه يومياً على موقع تويتر. ويشمل الثناء بطله الفنان الشاب سعد عبدالعزيز على موهبته خاصة بعد غناءه أغنية ( ماني أنا ).

بدوره أشاد الصحفي والناقد اللبناني جميل ضاهر في برنامجه اليومي على قناة العربية بالمسلسل ومدحه، وخص بالثناء الممثل سعد عبدالعزيز وذكر بأنه موهوب جدا والكوميديا التي يقدمها تختلف عن التهريج الزايد الذي يقدمه غيره من الممثلين.

يعرض المسلسل يومياً الساعة السابعة على قناة mbc.