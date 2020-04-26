شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بتر ساقه ووضع جهاز لتنظيم ضربات القلب..تعرف على حالة نيك كورديرو الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اضطر الأطباء إلى بتر ساقه اليمنى الأسبوع الماضي ، كان لدى ممثل برودواي الشهير نيك كورديرو البالغ من العمر ( 41 عاما ) إجراء طبي جديد وهو جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه، وذلك حسبما أعلنت زوجته أماندا كلوتس، وهو الخبرالذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " فارايتي " .

حيث أكدت كلوتس أن الأطباء اضطروا لوضع جهازتنظيم ضربات القلب للنجم الكندي كورديرو خلال الساعات الماضية وذلك بسبب اضطراب واضح في معدل ضربات القلب ووصولها للحد الغير طبيعي وأن هذه الخطوة ستساعده على الاستقرار في الإجراءات المستقبلية.

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ممثل برودواي الشهير نيك كورديرو

يذكر إن وكالة أسوشيتد برس كشفت أن كورديرو الذي أصيب بفيروس كورونا " COVID19 " كان في المستشفى منذ 31 مارس الماضي ، و كان يٌعالج بمسيلات الدم للمساعدة في تخفيف التجلط في ساقه ، لكن الأطباء اضطروا إلى إيقاف الدواء لأنه كان يسبب له نزيف داخلي ، و بعد أن ساءت حالته اضطر الأطباء الي بتر ساقة اليمني .