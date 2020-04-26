شكرا لقرائتكم خبر عن جبروت امرأة.. روجينا تتقن دور المعلمة وتاجرة المخدرات فى البرنس..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت النجمة روجينا في تجسيد دور المعلمة "فدوى" تاجرة المخدرات في أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يعرض على قناتى dmc، و dmc دراما، بعدما ظهرت في الحلقة الأولى الزوجة الثانية للفنان أحمد زاهر الذى يجسد دور "فتحى" شقيق "رضوان البرنس" الذى يجسده الفنان محمد رمضان.





وجاء ذلك النجاح بعد إتقانها لدور المعلمة بشكل كبير من حيث الملابس وردود الأفعال وطريقة الحديث مع تجار المخدرات التي تستورد منهم، وهو ما تبين خلال أحد مشاهدها في الحلقة الأولى التدخل في الصلح بين أكبر تاجر للمخدرات والأدوية الممنوعة وبين زوجها "فتحى" الذى تسبب في نشوب أزمة بينهما بسبب تعامله في المبالغ المادية بينهما بحيل نصب وغير جيدة، فتتدخل المعلمة "فدوى" وتسيطر على جلسة الصلح بينهما وتجعل زوجها "فتحى" يقبل رأس هذا التاجر لترضيه حتى لا تخسر توريده للمخدرات.

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وفى الحلقة الثانية وبالجلباب البلدى، ظهر جزء من جبروت "المعلمة فدوى" بعد أن حاول أحد صبيانها أن يستخدم حيلة عليها بأن أحدى كماين الشرطة كانت ستلقى القبض عليه ولكنه تخلص من "البضاعة"، وقذفها بعيدا، لتكشف له أنها علمت بأنه يخفى البضاعة وحصلت عليها وعاقبته بتسليط رجاله بضرب زوجته حتى أسقطت طفلها، وطردته بعد ذلك، الامر الذى تسبب في صدمة زوجها "فتحى" أثناء وجوده، وبعد ذهابها من أجل تدخين "الشيشة"، قال بينه وبين نفسه "هستنى ايه من واحدة بتشرب شيشة "أس".





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.