شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 2.. شاهد أغنية "كان كان" فى درس اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كون الثنائى تيمون – أحمد فهمى – وبومبا -أكرم حسنى- فرقة تدعى "مزاج التلميذ" فى الحلقة الثانية من مسلسل "رجالة البيت"، وذلك بعدما فتحا سنتر لاعطاء دروس للتلاميذ تقوده تونا – ويزو – مدرسة اللغة العربية، وقرر إعطاء الدروس للأطفال عبر الأغانى، وكانت البداية بدرس اللغة العربية وتم تدريسه بأغنية "كان كان" التى غناها تيمون وبومبا وتونا، و تقول كلماتها.

كان كان .. ليها اخوات

صار وليس .. أضحى وبات

أصبح أمس .. ما انفك مازال

ظل ما برح .. ما فتىء ما دام

كان تقول لأصبح ايه .. تقولها يا أختى

كان تقول لأمسى ايه .. تقولها يا أختى

ليس تقول لظل ايه .. تقولها يا أختى

ظل تقول لمازال ايه .. تقولها يا أختى

كان فعل ناقص أما ناقص صحيح

فعل ناسخ شغل ماشخ أصلى راجع صريح

الخبر لأه .. يترفع لأه .. الخبر لأه .. يتكسر لأه

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اسم كان مبتكر يترفع مطرح ما راح

الضمير لو مستتر يبقى صوتى يا انشراح

الخبر لأه .. يترفع لأه .. الخبر لأه .. يتكسر لأه

كما قرر تيون وبومبا تقديم الدروس فى باقى المواد بنفس الطريقة سواء الكيماء أو الانجليزى، خاصة وأن درس العربي أتى بنتيجة جيدة ولاقى اقبال من الأطفال وحصدوا من ورائه أموالاً كثيرة، ولكن تونا تعترض خاصة وأنها لا تشارك معهما فى هذه المواد لأنها مدرسة لغة عربية فقط،

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2