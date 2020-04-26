شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ما بين مجد ضابط المظلات فى "الاختيار" وخسة الصهيونى فى "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة كبيرة حملها الفنان إياد نصار بالأمس بعد ظهوره في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، وذلك في ثوب ضابط المظلات الذى يتكلف مع المنسي (أمير كرارة) بعملية هدفها الاقتصاص منفذى حادث رفح الإرهابي وتدمير وكر إرهابيين تمكنت المخابرات الحربية من معرفة مكانهم.



اياد نصار فى الاختيار

وما أن ظهر الفنان اياد نصار بهذا الدور مرتدياً بدلة القوات المسلحة حتي تبادر إلي الذهن دوره في فيلم "الممر" الذي حقق نجاحاً كبيراً سواء أثناء عرضه في دور السينما أو على شاشة التليفزيون، وذلك بعدما اعتبر الفيلم ملحمة تجسد إحدى عمليات الجيش المصري الهامة في الرد علي نكسة 67، ورغم خروج كل المشاركين في هذا الفيلم فائزين بمحبة الجمهور إلا أن اياد فقط هو من نال هجوم كبير يحسب له، وذلك بعدما لعب شخصية الضابط الإسرائيلي ببراعة شديدة دفعت الجمهور في كثير من الأحيان للإعلان عن كرهها للشخصية الذى لعبها من خلال صفحات السوشيال ميديا، حتي قال اياد نفسه آنذاك : "الناس كرهت دوري في الممر، بس ما كرهتش اياد".

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اياد نصار

وعندما ظهر كضابط في قوات المظلات بالأمس في مسلسل "الاختيار" أثبت مدي موهبته التمثيلية الكبيرة، وذلك بعدما تمكن في فترة قصيرة من لعب شخصيتين متناقضتين تماماً، وبالتالي قد نري نفس الصفحات التي هاجمت دوره في "الممر" تعشق بطولاته في "الاختيار" خاصة أنه وفى الحلقة الثالثة قد يظهر في ثوب المنقذ بعدما قال لـ "المنسي" أمير كرارة خلال الحلقة الماضية أن دوره كمظلات هو حمايته وحماية العملية برمتها.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.