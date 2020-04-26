شكرا لقرائتكم خبر عن لجين وأسيل عمران تنتقدان برنامج رامز جلال: ما فى شئ يضحك والله عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت كل من الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، موضحين أن ما يحدث فيه هو إذلال للضيوف ولا يصح ولا يوجد به شئ مضحك.

وقالت لجين من خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات" على ظهور لاعب كرة القدم التونسي علي معلول في البرنامج: "ما أحد يقنعني أن الأشخاص هدول يعرفون.. يعني هذا لاعب كرة لا ممثل ولا شي.. والله عيب".

ومن جانبها قالت أسيل: "مو معقول الواحد قاعد يشوف رجال بيرجف كده والله عيب.. يعني الي بيعرف يستاهل.. لكن والله رجال قاعد بيرجف منظر يعور القلب والله ما في شي يضحك".

وتابعت لجين قائلة: "شفتي شفتاه إزاي بترجف من الخوف.. ترى في ضيوف بتعرف وضيوف أخرى ما تعرف على أساس جايين لقاء أو تصوير إعلان.. الله قاعد يصير عيب قسما بالله".

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واختتمت حديثها قائلة: "أنا كنت أحس بالذنب إني سبيته وضربته لكن لما بشوف اللي قاعد يسويه في العالم أقول يستاهل.. لأن برنامجه في إذلال كبير مع الأسف الشديد".

وفى نفس السياق كان استنكر الإعلامى وائل الإبراشى، ما صدر من الفنانة غادة عادل خلال مشاركتها فى برنامج رامز جلال فى أولى حلقاته، عندما قالت عن نفسها "أنا كلبة"، مطالباً بضرورة أن تتوقف مثل هذه البرامج، مشدداً على أن هذا شىء مؤسف ويجب أن يتوقف، وتابع: "لا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة.. انبطاح سيئ عن الفن والفنانين".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن فكرة برامج المقالب خصصت من أجل اختبار عفوية الناس وتلقائيتهم وليس إهانتهم، وتابع: "أنا بأسف جداً أن الفنانة غادة عادل تقول أنا كلبه فى أحد برامج المقالب.. لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا الحد المؤسف".

وأكد "الإبراشى"، أن ما يأخذه الفنان الذى يشارك فى مثل هذه الأعمال الآن سوف يخسر مقابله الكثير، فضلاً عن أنه شيء مؤسف، لافتاً إلى أن من يعتقد أن الناس تنسى فهو خاطئ، وتابع: "الناس مش بتنسى".