شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تشيد بأغنية سعد لمجرد الجديدة " شدة و هاتزول" : برافو يا معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة زينة، عن إعجابها الشديد بأغنية سعد لمجرد الجديدة، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمقطع من الأغنية، وكتبت قائلة:" شدة وهاتزول ياااااارب تزول أغنية تحفة كلها طاقة إيجابية برافو يا معلم الموهوب #شده_وحاتزول حلوة اوي يا سعيد الماروق".

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وتشارك زينة فى السباق الرمضانى مسلسل " جمع سالم" و يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.