شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده.. اعرف قالت له ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، الفنان هشام ماجد بمناسبة عيد ميلاده، متمنيه له السعادة و النجاح في حياته، وشاركت دنيا متابعيها بصورة لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" من النادر جدا أن تقابل شخص مجتهد و صادق مثلك أنت الى يكون مخلص لأصدقائه و عائلته و جمهوره، المذهل هشام ماجد يارب يجعل كل أيامك سعيدة كل سنة وأنت طيب" ".





وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدارالثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة.

Advertisements

بينما كانت آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضى فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.