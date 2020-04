شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..آفريل لافينى تطلق أغنية We Are Warriors و العوائد تذهب لمتضرري كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية آفريل لافينى أغنيتها " We Are Warriors " علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، وذلك وسط جائحة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم حيث تحاول آفريل أن تقوم بدورها للمساعدة خلال الأزمة الصحة العالمية.

و حسب موقع " جاست جيرد " أن آفريل لافيني استغلت تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي و قامت بإعادة تقديم اغنيتها " Warriors " اليت اطلقتها في 2019 لتقدمها من جديد بعد إعادة تسميتها " We Are Warriors " ، و اشارت النجمة البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن العائدات ستكون من أجل المساعدة في جهود الإغاثة من جائحة فيروس كورونا .

أكدت افريل في بيان رسمي : " شعرت بالحاجة إلى تقديم شيء لتكريم جميع العاملين في الخطوط الأمامية الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على سلامتنا .. من الأطباء والممرضات والشرطة ورجال الإطفاء وعمال البقالة وخدمات التوصيل وجميع العمال الأساسيين والمتطوعين الشجعان .. أشعر بالامتنان وأريد تكريس أغنيتي الجديدة " We Are Warriors " لكل شخص يعرض حياته للخطر للحفاظ على سلامتنا " ، و استكملت مؤكده أنه ستذهب جميع الأرباح الصافية من " We Are Warriors " إلى جهود الإغاثة التي يبذلها " Project Hope " و هي مؤسسة صحية غير ربحية.

كلمات الاغنية :

[Verse 1]

We'll pick our battles 'cause we know we're gonna win the war (Win the war)

We're not rattled 'cause we shattered all of this before (This before)

Steadier than steel 'cause we're ready with a shield and sword (Shield and sword)

Back on the saddle 'cause we've gathered all our strength for more (Strength for more)

[Pre-Chorus]

And we won't bow, we won't break

No, we're not afraid to do whatever it takes

We'll never bow, we'll never break

[Chorus]

'Cause we are warriors, we'll fight for our lives

Like soldiers all through the night

And we won’t give up, we will survive

We are warriors

And we're stronger, that's why we're alive

We will conquer, time after time

We'll never falter, we will survive

We are warriors

[Post-Chorus]

Woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah

We are warriors

[Verse 2]

Like vikings, we'll be fighting through the day and night (Day and night), ah-oh

We'll be marching through the darkness 'til the morning light (Morning light)

Even when it's harder, like the armor, you will see us shine (See us shine)

No, we won't stop and we won't drop until the victory's ours (Oh)

[Pre-Chorus]

No, we won't bow, we won't break

No, we're not afraid to do whatever it takes

We'll never bow, we'll never break

[Chorus]

'Cause we are warriors, we'll fight for our lives

Like soldiers all through the night

And we won't give up, we will survive

We are warriors

And we're stronger, that's why we're alive

We will conquer, time after time

We'll never falter, we will survive

We are warriors (Oh)

[Bridge]

Oh, you can't shoot us down

You can't stop us now

We've got a whole damn army

Oh, you can't break us down

You can't take us out

This'll be behind us