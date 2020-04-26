محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعرب المطرب مصطفى شوقي عن سعادته بتقديم مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة بشرى، وبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "تحمست للتجربة جدا، وقمت بتسجيل الأغنية تقريبا بداية شهر رمضان بثلاثة أيام فقط، وهى بعنوان "كوم قش"، ومن كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان شاشو، وهندسة صوت محمد صقر".

وأضاف أنه بعد تقديم دعاء "اشفي المريض" الذي طرح مؤخرا، أستعد لتقديم عمل جديد أعتبره مفاجأة.

مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة بشرى، ومؤمن نور، وثراء جبيل، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شوقي لـ"الخليج 365":عندي مفاجأة.. وسجلت أغنية "القمر آخر الدنيا" قبل عرضه بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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