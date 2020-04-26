تراند اليوم : فيديو| فنان شهير يغصب السعوديين بسخريته من هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"



فجر الممثل ناصر القصبي موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ما اعتبر سخرية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعرضت للتحجيم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وبعد تعرضه لانتقادات بسبب مسلسله "العاصوف" بجزئيه، الذي عرض خلال السنوات الأخيرة ويرصد بجرأة تحولات في المجتمع السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي، واجه القصبي الانتقادات مجددًا بسبب مسلسله الرمضاني "مخرج 7".

وفي المشهد الذي تم تداوله على نطاق واسع، يتحدث القصبي بطريقة ساخرة عن جماعة لم يسمها، بقوله: "هذولاك إللي ماعادوا موجودين"، ما اعتبره كثير من المغردين على موقع "تويتر"، إشارة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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وعلى إثر ذلك، اشتعلت موجة من الغضب بين رود "تويتر"، وصلت إلى حد المطالبة بمحاكمته عما اعتبر إساءة لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم موظفون رسميون بالمملكة.



وتم تحجيم وتقزيم صلاحيات الهيئة، حتى غدت أثرًا بعد عين، وذلك بعد أن كانت لها صلاحيات واسعة لإقرار ومراقبة تطبيق تعاليم الإسلام في الشارع السعودي.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag)