كارول سماحة تهنىء نوال الزغبي على أغنيتها الجديدة "اتحاربت

عبّرت كارول سماحة عن إعجابها بأغنية الفنانة نوال الزغبي الجديدة "اتحاربت"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر". وهنأت كارول نوال قائلة:"ألف مبروك نوال أغنية #اتحاربت بالنسبة إلي أجمل تيتر مسلسل لرمضان٢٠٢٠ الأغنية متكاملة كلاما ولحنا". أغنية #اتحاربت بالنسبة إلي أجمل تيتر مسلسل لرمضان٢٠٢٠ الأغنية متكاملة كلاما ولحنا". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:أحمد Advertisements إبراهيم، وهي تتر للمسلسل الرمضاني "سلطانة المعز". إبراهيم، وهي تتر للمسلسل الرمضاني "سلطانة المعز". المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد حاتم، رنا رئيس، دينا، طاهرة، كريم الأبنودي، حسن حسني، ومحمد لطفي، وإخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.



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