وجه الفنان رامي صبري الشكر لصناع أغنيته الجديدة "غريب الحب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". بدأ رامي كلماته قائلاً:" تشرفت بالشغل مع اهم صناع الاغنيه في الوطن العربي الشاعر العظيم تامر حسين والملحن العبقري مدين والموزع الموسيقي نادر حمدي شكرا علي الاغنيه الحلوه، شكرا لكل الجماهير لاعجابهم باغنيتي الجديد غريب الحب تتر مسلسل فرصه تانيه للفنانه الجميله ياسمين صبري . دايما بشتغل بحرص واهتمام من اجل اسعاد الجماهير في مصر والوطن العربي وبهتم بكل تفاصيل الاغنيه لحد ما بتسمعوها . الحمدلله غريب الحب رقم واحد 2020". فرصه تانيه للفنانه الجميله ياسمين صبري . دايما بشتغل بحرص واهتمام من اجل اسعاد الجماهير في مصر والوطن العربي وبهتم بكل تفاصيل الاغنيه لحد ما بتسمعوها . الحمدلله غريب الحب رقم واحد 2020". يذكر أن "غريب الحب" تتر للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، من كلمات:تامر حسين، ألأحان:مدين، توزيع:نادر حمدي. حمدي. يذكر أن مسلسل "فرصة تانية"من ، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح أغنية "غريب الحب".. رامي صبري يوجه رسالة لصناع العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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