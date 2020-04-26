يسرا: «خيانة عهد» يكشف الواقع الذي نعيشه

الفنانة يسرا سفيرة فوق العادة للفن الراقى، نموذج يحتذى به فى عالم النجومية، هى محبوبة بين كل الأوساط والفئات وليس داخل الوسط الفنى فقط، هى بحق نجمة القلوب، استمرت طوال السنوات الماضية فى حالة من التالق الدائم، لكونها تجيد التعامل مع كافة الأجيال باختلاف أفكارها وميولها، لذلك يسعى الجميع للوقوف أمامها ولو كضيوف شرف، هى صاحبة ألف وجه درامى، فهى تجيد التعامل مع الأدوار، هى الارستقراطية، والفتاة الشعبية، وربة المنزل والمرأة العاملة المجتهدة، هى الطبيبة والمعلمة والمحامية، لديها قدره على تقديم كافة الأدوار لتقنعك.

فى كل عمل تقدمه يراهن الجمهور على مشاهدة عمل فنى محترم ومتكامل فى عناصره الفنية، فهى تجيد اختيار موضوعات أعمالها وفريق العمل الذى يشاركها، ولذلك تضمن أعمالها النجاح بمجرد وضع اسمها على التتر، هذا العام تنافس فى شهر رمضان بمسلسل «خيانة عهد»، عمل منذ حلقاته الأولى يراهن على التشويق فى كل مشهد، مسلسل اجتماعى من الطراز الأول، حيث تجسد دور الأم «عهد» التى تخاف على ابنها، وتواجه أزمات جيله الذى لا ينفصل عن الواقع الاجتماعى الذى يعيشه، تقدم يسرا عملًا إنسانيًا راقيًا، ويشاركها فريق عمل جديد عليها لكنها وصفتهم جميعًا بالأبطال.

فى حوار خاص تكشف النجمة يسرا كواليس المسلسل الجديد الذى تم تصوير مشاهده فى أجواء صعبة للغاية فى ظل التصدى لوباء كورونا المستجد الذى اجتاح العالم، حتى أن أعمالًا فنية كثيرة فى دول مختلفة توقفت عن التصوير، لكن فى مصر قاوم الفنانون هذا الوباء وتحدوه من أجل عيون المشاهد المصرى والعربى.

إلى نص الحوار...

< فى البداية سألتها عن اختيارها لـ«خيانة عهد» لتشارك به فى رمضان؟

- العمل يناقش أزمة أسرية كاملة أم وابنها والواقع الذى يعيشون فيه، وشخصيات العائلة منها الطيب والشرير، ونلقى الضوء من خلال الأحداث الحقيقية التى نعيشها، على فكر الأجيال الجديدة كيف تتعامل مع المواقف المختلفة، دور مختلف عن الشخصيات التى قدمتها من قبل، وهو موضوع إنسانى يغوص بشكل كبير فى النفس البشرية، فهو عمل اجتماعى إنسانى مشوق.

< هل تقدمين رسالة معينة من خلال العمل؟

- لم يعد الأمر مرتبطًا بتقدم رسالة، بقدر ما هو كاشف للواقع الذى نعيشه، نحن نتعامل مع أشخاص فى الحياة هذه هى حقيقتهم، ونتعرف عليهم، أصبحنا نتعامل مع شخصيات غريبة على عادتنا وعن من عرفناهم، قدمت من قبل فى مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، شخصية شريرة لكنها إنسانة حقيقية تحمل فى معانيها الخير والحزن والفرح لكن يعم على صفاتها كراهية الآخر ولديها أسبابها، نحن نتحدث عن الحقيقة التى نعيشها ونكشفها بمآسيها.

< لماذا تم تغيير اسم المسلسل، من «دهب عيرة» إلى «قارئة الفنجان» إلى «خيانة عهد»؟

- السبب فى تغيير الاسم هو المخرج سامح عبدالعزيز ومؤلف العمل أحمد عادل، قاما بعقد جلسة عمل بشأن الاسم واقترحا على «خيانة عهد» ووافقت، والاسم مستوحى من الأحداث

ومن اسم الشخصية وهو يعبر عن الأشخاص الذين ننخدع فى مظاهرهم، ولكنهم من الداخل نفوسهم غير نظيفة، وليس هناك شخص فى الحياة لم يقابل أحداً بهذه الصفات.. المسلسل يطرح واقعًا نعيشه وشخصيات تقابلنا معها فى أماكن كثيرة.

< فريق «خيانة عهد» جديد عليك جميعهم تتعاملين معهم لأول مرة.. حدثينا عن الكواليس؟

- جميعهم أبطال، يقدمون شخصيات بطولة، وأنا محظوظة بهم، الفنانون خالد أنور وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر يقدمون أدوار بطولة، وأداؤهم عالٍ ومميز ويعطون ثقلًا للعمل، أيضا حلا شيحا وعبير صبرى وجومانا مراد وخالد سرحان تفوقوا على أنفسهم، كل فنانة منهن ترونها فى دور مختلف تمامًا عليها، والمفاجأة فى النجم بيومى فؤاد الذى يظهر بهذا الشكل لأول مره، بعيدًا عن الكوميديا تماما الجمهور، أراهن أن يتابع الجمهور عمل جيد، وأنا سعيدة أننى أستطيع أن أقدم مساحة وفرصًا لزملائى كلٍ منا يقدم شيًا جديدًا لم يقدم من قبل، هى مباراة تمثيلية كل من يشارك فيها بطل وأتمنى أن تعجب الجمهور.

< تتعاملين لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز.. حدثينا عن التعاون معه؟

- سامح مخرج له مذاق خاص فى أعماله، وأنا سعيدة جداً للتعامل معه، شاهدت كل أعماله له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية «إحساسه مختلف» معانا وبطاقم العمل ورغبته دائماً أن نكون سعداء واهتمامه بالفنانين، مخرج بيعرف يدلع الفنان اللى معاه.

< وما رأيك فى تتر المسلسل؟

- كلمات دكتور مدحت العدل وغناء مصطفى حجاج وألحان عمرو مصطفى، التتر يشرح العمل ويمس القلوب، أعجبنى جدًا واعتبره من أهم أسباب النجاح فى العمل.

< هل تستكملون التصوير خلال رمضان؟

- بالتأكيد، بدأنا التصوير فى وقت متأخر، وحاليًا مازلنا فى التصوير وأعتقد أننا سنكمل أثناء شهر رمضان فترة طويلة.

< ما الصعوبات التى واجهتموها فى ظل التصدى لوباء كورونا خلال التصوير؟

- نحن نعيش حالة وباء حقيقية، لم أستطع وقف التصوير، واضطررنا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للقدرة على المشاركة فى موسم رمضان، وذلك لأن الأمر صعب، والعالم كله يواجهه، ونحن نقوم بكل شىء نستطيع من خلاله أن نكون فى أمان، نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتنا خلال التصوير.

< وكيف ترين الانتقادات حول استمرار تصوير المسلسلات؟

- الفن صناعة لازم تكمل وبيوت مفتوحة قطع الارزاق شيء صعب جداً، خاصة أن هناك ناس غلابة كتير، بالإضافة إلى أن الجمهور دائمًا فى حاجة إلى مشاهدة أعمال جديدة ومختلفة.

< رسالتك للجمهور فى هذه الظروف؟

- خليكم فى البيت، وأنا شخصيًا لولا أننى مرتبطة بهذا العمل لكنت أول إنسانة تجلس فى المنزل، نحن نمر بأسوأ لحظات يعيشها العالم كله، نواجه أمرًا خطيرًا، هو امتحان من ربنا لكل البشرية، علينا أن نراجع أنفسنا ونرجع لضمائرنا ونعيد حسابتنا، أن نكون فاهمين معنى الصحة والنعم التى نعيشها، نحن نعيش الحمد لله وننعم بالصحة، لكن حالة الوباء تشعرنا بكل ما كنا لا نعرف قيمته، ونتمنى أن نأخذ بالنا ونتعلم ألا تمر أزمة الوباء وننسى النظافة وتحكيم الضمير، نخاف من الله وهذا هو الصح، وأقول للجمهور استمتع بأنك تجلس فى المنزل بين أبنائك وأسرتك، لسبب واحد نعمة وجود الأسرة فى الحياة نعمة كبيرة لا تعوض لابد أن نتقنها تمامًا.

< هل أعجبك تعامل الدولة مع القضية؟

- أنا فخورة أننى مصرية، ولم أتوقع أن يكون حال مصر كذلك فى هذا الوباء، خاصة أن الظروف التى نمر بها حاليًا ظروف صعبة لكن الدولة والقائمين عليها تعاملوا معها بشكل محترم.

< لأول مرة تتعاونين مع شركة «سينرجي» والعدل جروب فى إنتاج مشترك؟

- بالفعل العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب وسينرجى وهى المرة الأولى. وأنا سعيدة لأنهم وفروا لى كافة الإمكانيات التى يريدها العمل وأظهروا العمل بشكل محترم ولم يبخلوا عليه على الإطلاق.

< على أى أساس تقومين بقبول أعمالك؟

- أحب أعمال الإثارة والتشويق، والأدوار التى فيها شخصيات مأخوذة من الواقع، فالجمهور ينجذب إلى هذا النوع أكثر من غيره، ودائماً يحرصون على متابعة الأحداث لمعرفة ما الذى سيستجد فيها، ولكون القصص قريبة منهم ومن مشاكلهم يجلسون ويشاهدونها.

< تعودين للسينما بعد غياب 7 سنوات بفيلم «صاحب المقام» حدثينا عنه؟

- السينما عشقى الأول ولا يمكن أن أبتعد عنها وعندما أجد الدور المناسب والمختلف لا أتردد فى تقديمه مهما كان عدد المشاهد، وفيلم «صاحب المقام» من الأفلام المميزة، ودورى مختلف، كما أن النجم آسر ياسين له جمهوره وعشاقه وهو من النجوم المميزة خلال السنوات الأخيرة، ويشارك فى الفيلم مجموعة من النجوم، هم: أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، وتأليف الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

والشخصية التى أجسدها مختلفة ولم أقدمها من قبل وهذا ما شجعنى على قبول العمل، فهى شخصية مهمة ومحورية وتقود آسر ياسين للخير.

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< بعد كل هذا التاريخ الطويل هل تشعرين بالحاجة تقديم شخصيات بعينها؟

- قدمت عشرات الشخصيات ولكننى ما زالت بحاجة لتقديم شخصيات وأدوار لم أقدمها من قبل، فكل مرحلة فنية فى عمر الفنان لها تفاصيلها وأدوارها المناسبة وعندما أسترجع الذاكرة إلى الوراء أجد أننى قدمت جميع الأدوار التى أسعدنى تجسيدها على الشاشة، والفنان الحقيقى لا يشبع من العمل وتقديم شخصيات جديد.

< بعد هذا التاريخ الطويل الحافل بعشرات الأعمال... هل تعتبرين نفسك محظوظة؟

- مؤكد أننى فنانة محظوظة لأن القدر وضع فى طريقى فنانين عظماء أضافوا لى الكثير والكثير، سواء الكتاب مثل وحيد حامد أو المخرجين مثل أشرف فهمى وشريف عرفة وسمير سيف ويوسف شاهين، أو الفنانين الكبار مثل عادل أمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وآخرين.

مشوار يسرا مع الدراما

1978: جحا وبنات الشهبندر.

1980: الفندق.

1984: الشاهد الوحيد.

1985: سيدة الفندق.

1988: رأفت الهجان 1.

1990: رأفت الهجان 2.

1991: رأفت الهجان 3.

1996: حياة الجوهرى.

1998: أغنية على جسر الأمل.

2000: أوان الورد.

2002: أين قلبى.

2003: ملك روحى.

2004: لقاء على الهواء.

2005: أحلام عادية.

2007: لحظات حرجة.

2007: قضية رأى عام.

2008: فى أيد أمينة.

2009: خاص جداً

2012: شربات لوز.

2013: نكدب لو قلنا ما بنحبش.

2014: سرايا عابدين 1.

2015: سرايا عابدين 2.

2016: فوق مستوى الشبهات.

2017: الحساب يجمع.

2018 لدينا أقوال أخرى.