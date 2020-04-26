ليندسي لوهان وميغان فوكس ومادونا وغيرهن اعترفن بأنهن مثليات الجنس

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ميرنا وليد - بيروت - كثر هن النجمات اللواتي اعترفن بمثليتهن الجنسية على العلن، وصدمن جمهورهن بتلك التصريحات الجريئة، في هذا التقرير نستعرض لكم ابرز النجمات اللواتي كشفن عن مثليتهن الجنسية وكان من بينهن:
كريستينا أغيليرا التي كشفت أنها عاشت حياة جنسية مفتوحة مرت فيها بالكثير من التجارب من الجنسين.
مادونا اشارت الى أنها تميل لممارسة الجنس مع الرجال والنساء على حد سواء، أما ليندساي لوهان فاعترفت بأن لديها رغبات مثلية تجاه بنات جنسها، وصرحت بأنها لا تريد أن تحدد هوية الشخص الذي تمارس معه الجنس، فالمهم أن يعجبها.
أما ليدي غاغا فكشفت بدورها أنها تعشق بنات جنسها وأن لديها علاقات جنسية بالعديد من الفتيات، كذلك اعترفت أنجلينيا جولي في لقاءاتها الصحفية بعلاقاتها المثلية وأكدت أن الأمر بدأ منذ أن كانت في العشرين من عمرها عندما وقعت في غرام إمرأة.
كاتي بيري اعترفت بميولها الجنسية تجاه الفتيات وبررت ذلك بأن رائحة الفتيات أفضل كثيراً من رائحة الشباب، أما ميغان فوكس فإعترفت بأنها تميل لعمل علاقات مع النساء، ولكنها تؤكد أنها شديدة الإنتقائية في اختيار المرأة التي ستمارس معها الجنس وتشترط أن تكون لا تحب معاشرة الرجال.
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