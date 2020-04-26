ليندسي لوهان وميغان فوكس ومادونا وغيرهن اعترفن بأنهن مثليات الجنس

ميرنا وليد - بيروت - كثر هن النجمات اللواتي اعترفن بمثليتهن الجنسية على العلن، وصدمن جمهورهن بتلك التصريحات الجريئة، في هذا التقرير نستعرض لكم ابرز النجمات اللواتي كشفن عن مثليتهن الجنسية وكان من بينهن:

​كريستينا أغيليرا​ التي كشفت أنها عاشت حياة جنسية مفتوحة مرت فيها بالكثير من التجارب من الجنسين.

​مادونا​ اشارت الى أنها تميل لممارسة الجنس مع الرجال والنساء على حد سواء، أما ​ليندساي لوهان​ فاعترفت بأن لديها رغبات مثلية تجاه بنات جنسها، وصرحت بأنها لا تريد أن تحدد هوية الشخص الذي تمارس معه الجنس، فالمهم أن يعجبها.

أما ​ليدي غاغا​ فكشفت بدورها أنها تعشق بنات جنسها وأن لديها علاقات جنسية بالعديد من الفتيات، كذلك اعترفت ​أنجلينيا جولي​ في لقاءاتها الصحفية بعلاقاتها المثلية وأكدت أن الأمر بدأ منذ أن كانت في العشرين من عمرها عندما وقعت في غرام إمرأة.

​كاتي بيري​ اعترفت بميولها الجنسية تجاه الفتيات وبررت ذلك بأن رائحة الفتيات أفضل كثيراً من رائحة الشباب، أما ​ميغان فوكس​ فإعترفت بأنها تميل لعمل علاقات مع النساء، ولكنها تؤكد أنها شديدة الإنتقائية في اختيار المرأة التي ستمارس معها الجنس وتشترط أن تكون لا تحب معاشرة الرجال.

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