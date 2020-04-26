شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلاد سلافة معمار-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ بعيد ميلاد زميلتها الممثلة السورية ​سلافة معمار​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمعمار بالأبيض والأسود، وعلّقت عليها بالقول:"الصورة أبيض وأسود بس بتمنالك أيام ملونة جاية كل الفرح والحب والصحة بكل لحظة وردة ياوردة ياحلوة الحلوات وياحلا وموهبة كمان هابي بيرثداي تو يوووووو تشا تشا تشا تشا".

وبدورها ردت معمار عليها بالقول:"ياحبيبة قلبي أنتِ".

ومن ناحرة أخرى، كانت وجّهت مرتجى المعايدة لمتابعيها، بحلول شهر رمضان، متمنية الصحة والخير لجميع الناس ولزملائها الممثلين النجاح في أعمالهم الرمضانية.

ونشرت شكران صورة من أجواء رمضان مرتدية العباءة، وعلّقت: "فعلاً هالسنة رمضان غير كل عام وأنتو بخير رمضان كريم ونحنا بنستاهل يارب ينعاد عليكم بالصحة والرزق واللمة الحلوة الله يسعد قلب الجميع وبالتوفيق لكل الزملاء والفنانين السوريين والعرب والنجاح أتمناه لكل الأعمال".

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