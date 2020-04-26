ميرنا وليد - بيروت - أغنية جديدة بعنوان "شدة وبتزول" جمعت الفنان اللبناني ​صلاح الكردي​ بالفنان المغربي ​سعد لمجرد​، والتي تمّ طرحها عبر "يوتيوب"، وحمل الكليب توقيف المخرج اللبناني سعيد الماروق.

الأغنية من كلمات صلاح الكردي وسعد لمجرد، وألحان الكردي.

وتقول كلماتها:"شدة وبتزول ومش راح بتطول الله بقول بقول راح تفرج بكرا”. ثم يكمل سعد بالمقطع الثاني: “شدةّ وبتزول ما يمكنش تطول الانسان يكون صبور ويخليها على الله لكن هلا خلينا في الدار احسن لنا حتى ما يجي بكرا ما نلاقي بعض".

وكان آخر عمل جمع الكردي ولمجرد هو دعاء “يا الله” تم اطلاقه في حزيران 2018 من كلمات والحان صلاح الكردي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الكردي وسعد لمجرد يغنيان "شدة وبتزول"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.