إليكم قرار النيابة العامة بعد توقيف سما المصري

ميرنا وليد - بيروت - بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام قرّرت النيابة العامة في مصر، حبس الفنانة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها ​سما المصري​، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يستكمل التحقيق معها.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية في العاصمة المصرية القاهرة، قبضت على سما المصري صباح الجمعة الماضي تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، جاء ذلك بسبب بلاغات من الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​، متهمة إياها بـ"السبّ والقذف".

وجاء في البلاغ:"سبق أن تقدمتُ وموكلتي ببلاغات عدّة ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي، وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يومياً، دون مبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍّ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل كثيرين يفقدون الأمل في وجود العدالة".

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