مَن مِن شقيقات كارداشيان خطفت قلب مالوما؟

ميرنا وليد - بيروت - إستطاعت إحدى شقيقات آل كارداشيان أن تخطف قلب المغني الكولومبي ونجم الموسيقى اللاتينية البالغ من العمر 26 عامًا ​مالوما​، الذي كشف للمرة الأولى عن مشاعره تجاه عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، ​كيندال جينر​، قائلاً إنه يكن لها كل الحب، ومعجب بها كثيراً.

وفي مقابلة له مع "أكسيس هوليود"، قال مالوما أن جينر دخلت قلبه منذ اللحظة الأولى التي رآها بها، مشيراً إلى أنه لا يريد علاقة جدية في الوقت الراهن، بعد أن انتهت علاقته التي استمرت 5 سنوات مؤخراً.

وقال مالوما إنه يفضل التركيز على حياته المهنية والعيش في الوقت الراهن، لأنه يعتبر أنه لا يزال شابًا، ولا يريد أن يلتزم بأي شيء رسمي حالياً.

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