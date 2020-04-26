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كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:04 مساءً - تم عرض الحلقة الثانية من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض علي شبكة قنوات الـ mbc مستضيفًا مدافع النادي الأهلي “علي معلول ” واعترف الفنان رامز جلال بأنه تلقى توصيات من لاعبين بالنادي الأهلي للإيقاع بمعلول .
وحاول رامز جلال خلال المقلب استغلال خوف معلول من الزواحف و الحيوانات وتهديده والضغط علي أعصابة، محاولَا تحريره من تلك العقدة، لكنه لم ينجح وظهر هذا من خلال رد فعل معلول الذي أكد علي خوفه الشديد منها.
وبعد انتهاء المقلب طلب رامز جلال لأول مرة من إدارة البرنامج، قبل أن يتم فك قيد معلول من “كرسي الحقيقة”، أن ينسحب عن فقرة الـ reveal، ويتراجع هربا من رد فعل علي معلول، الذي يشتهر بقوته وبائسة وشدة غضبه، وذلك قبل أن يسقط ويغرق في حوض الماء المغطي .
ومع هذا، تمكن رامز جلال من إقناعه بالعفو عنه، مستحلفًا إياه بابنه كريم.وقد نجح في ذلك وعفا معلول عنه ولم تظهر له أي ردة فعل عنيفة أو إنتقامية .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب علي معلول.. لأول مرة رامز جلال يطلب الإنسحاب من إدارة “رامز مجنون رسمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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