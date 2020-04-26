وسام بريدي يهاجم ضيوف رامز مجنون رسمي : ” اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة “

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:04 مساءً - نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” انتقد فيها برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” وضيوفه .

حيث أشار وسام بريدي أن البرنامج يقوم على إهانة الضيوف وأنهم يقبلون ما يحدث لهم مقابل المال .

فكتب قائلا : ” في أبشع وأسخف من برنامج المقالب ‏والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب .. اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة ” .

وتابع : ” تحية لرامز جلال مش الحق عليه هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول ” .